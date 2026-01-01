Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
9 июн в 09:30
18 июн в 09:30
160 900 ₽ за человека
Байкальское комбо: Улан-Удэ, Листвянка, Иркутск и достопримечательности островов
Увидеть подлёдный космос Байкала, побывать в Иволгинском дацане и посетить Большое Голоустное
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:30-9:00
13 фев в 09:00
121 200 ₽ за человека
Увидеть Байкал от Бурятии до Ольхона: этнопогружение и главные локации (всё включено)
Посетить Иволгинский дацан, насладиться фольклорными шоу и попробовать уху, приготовленную на льду
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
25 фев в 09:00
3 мар в 09:00
80 500 ₽ за человека
