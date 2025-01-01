В ледяные объятия Байкала: места силы, источники, кухня, бурятская культура (всё включено)
Посетить Ольхон и этношоу, согреться в термах на морозном воздухе, попробовать буузы, уху, сугудай
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, 7:00
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
81 500 ₽ за человека
Большой тур «всё включено» на Байкал: главные места, этнопрограмма, гастрономия и встреча с шаманом
Посетить Иволгинский дацан, искупаться в термах, сделать оберег, попробовать буузы и омуля
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, 7:00
1 фев в 07:00
2 фев в 07:00
128 500 ₽ за человека
Природа, культура, святыни: знакомство с Бурятией и зимним Байкалом (всё включено)
Погулять по Улан-Удэ и Ольхону, поучаствовать в этно-программе и искупаться в горячих источниках
Начало: Улан-Удэ, 7:00
1 фев в 07:00
8 фев в 07:00
105 500 ₽ за человека
