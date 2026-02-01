Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
10 фев в 08:30
12 фев в 08:30
68 000 ₽ за всё до 4 чел.
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
89 000 ₽ за человека
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
16 фев в 08:00
23 фев в 08:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На каникулы»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в феврале 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 68 000 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2026 год на каникулы, 1 ⭐ отзыв, цены от 68000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель