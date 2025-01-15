2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
15 янв в 08:00
18 янв в 08:00
62 000₽ за всё до 4 чел.
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
27 янв в 08:00
4 фев в 08:00
69 000₽ за человека
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
29 апр в 10:00
2 мая в 10:00
130 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «В мае»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в январе 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 130 700.
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2025 год по теме «В мае», цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март