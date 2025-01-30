5 дней
Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала
Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
30 янв в 09:00
5 фев в 09:00
95 000₽ за человека
4 дня
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
24 окт в 08:00
27 окт в 08:00
48 000₽ за человека
4 дня
Провести 8 марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
22 фев в 10:00
8 мар в 10:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Активности»
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