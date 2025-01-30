Найдено 3 тура в категории « Активности » в Улан-Удэ, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 5 дней Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего... 95 000 ₽ за человека 4 дня Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск» Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего... 48 000 ₽ за человека На машине 4 дня Провести 8 марта на байкальском льду Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро 49 000 ₽ за человека Все туры Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ Жемчужина Сибири: путешествие по льдам Байкала Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск» Провести 8 марта на байкальском льду В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Улан-Удэ в октябре 2024 Сейчас в Улан-Удэ в категории "Активности" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 95 000.

Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2024 год по теме «Активности», цены от 48000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь