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что взяла именно тур, т. к. все было определено заранее, никаких сложностей с траспортировкой и проживанием не было. Но… дорогие туристы, имейте в виду - Ваши планы могут не совпадать с энергией Байкала, т. е. экскурсии в зависимости от погоды могут переставляться местами, какие-то локации при определенной погоде могут быть недоступны и ругаться и требовать бесполезно, это стихия. У меня такого не было, Батюшка Байкал меня везде допустил, но понимать это нужно обязательно. Главное - будьте открыты для любых неожиданностей и сюрпризов и тогда вы получите истинное удовольствие! Также не стоит концентиироваться на каких-то материальных вопросах: удобства, комфорт 5 звезд, шведский стол - это не про Байкал, но он дает намного больше всего этого. Все необходимое для проживания у меня было и я довольна. Елене Владимировне, огромное спасибо! Она относится к каждому туристу как к родному человеку и по-настоящему стремится сделать для вас как лучше, даже если этих самых альтернативных возможностей остается очень немного (я заказывала тур впритык и то для меня все организовали). Есть стойкое желание еще вернутся и именно в Горячинск:))