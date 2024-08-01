6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
95 000₽ за человека
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
59 000₽ за человека
5 дней
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
25 окт в 05:00
28 окт в 05:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера1 августа 2024Что можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душа, характер! Я очень рада,
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «В декабре»
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Сколько стоит тур в Улан-Удэ в октябре 2024
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