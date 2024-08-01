В декабре – туры в Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Улан-Удэ, цены от 59 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
На машине
1 отзыв
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
95 000 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
На машине
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
59 000 за человека
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
На машине
5 дней
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
25 окт в 05:00
28 окт в 05:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    1 августа 2024
    Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
    Что можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душа, характер! Я очень рада,
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    что взяла именно тур, т. к. все было определено заранее, никаких сложностей с траспортировкой и проживанием не было. Но… дорогие туристы, имейте в виду - Ваши планы могут не совпадать с энергией Байкала, т. е. экскурсии в зависимости от погоды могут переставляться местами, какие-то локации при определенной погоде могут быть недоступны и ругаться и требовать бесполезно, это стихия. У меня такого не было, Батюшка Байкал меня везде допустил, но понимать это нужно обязательно. Главное - будьте открыты для любых неожиданностей и сюрпризов и тогда вы получите истинное удовольствие! Также не стоит концентиироваться на каких-то материальных вопросах: удобства, комфорт 5 звезд, шведский стол - это не про Байкал, но он дает намного больше всего этого. Все необходимое для проживания у меня было и я довольна. Елене Владимировне, огромное спасибо! Она относится к каждому туристу как к родному человеку и по-настоящему стремится сделать для вас как лучше, даже если этих самых альтернативных возможностей остается очень немного (я заказывала тур впритык и то для меня все организовали). Есть стойкое желание еще вернутся и именно в Горячинск:))

    Что можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душаЧто можно сказать? Восторг, восхищение, ощущения чуда, только превосходные прилагательные!!! Байкал - это сила, энергия, душа

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «В декабре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
  2. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
  3. Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в октябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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