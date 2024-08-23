11 дней
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
132 400₽ за человека
7 дней
Знакомство с Байкалом
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
117 400₽ за человека
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
29 апр в 10:00
2 мая в 10:00
119 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККузнецова23 августа 2024Нам все понравилось, большое спасибо за путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «В июле»
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