И Ирина Несмотря на осеннюю, ноябрьскую погоду, время пролетело быстро! Я очень рекомендую путешественникам посетить Ульяновск и выбрать Никиту в качестве гида! Не пожалеете! Спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию! Я считаю, что нам очень повезло с гидом! Никита прекрасно знает свой город

Н Наталья начитанный, чувствуется, что живет своим делом. Детям очень понравилось искать колобков и тереть им носики. Одно из самых ярких событий нашего посещения этого города. Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный,

Н Наталья Добрый день! всё понравилось, спасибо!

Д Даниил Узнал ряд интересных фактов. В данной экскурсии Вы сможете увидеть основные достопримечательности центра города. Идеально подойдёт тем, кто хочет недолгую прогулку по самым знаковым местам города.

С Светлана Интересная, познавательная экскурсия

Спасибо!

Т Таисия Спасибо за интересную экскурсию!

А Алексей Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!

Б Боданина Спасибо за экскурсию! Прогулка была увлекательной, рассказ интересным. Гид Никита учёл наши пожелания: с нами был ребёнок, поэтому всех колобков нашли!

I Inessa развития Симбирска складывается в голове сама собой. У Никиты действительно индивидуальный и внимательный подход к туристу, достаточное количество интересного и необходимого иллюстративного материала (потому что важно представлять, что было раньше на том месте, о котором вы сейчас говорите) и очень позитивный настрой. Никита, спасибо за экскурсию! Очень легкая и приятная экскурсия с Никитой по Ульяновску: без всякой отсебятины Никита рассказывает факты, и историческая мозаика основания и

И Ирина Экскурсия одна из самых интересных, на которых мы были. Замечательная прогулка с человеком, который любит и знает Ульяновск! Очень понравились старые открытки. И отдельное спасибо за Колобков!!!

Г Галина Никита отличный экскурсовод, вовлекающий в знакомство с городом, очень продуманный и увлекающий маршрут!

М Мария не только рассказывает как было, но и тут же показывает) Все колобки так же запечатлены, по итогу) С удовольствием вернусь в Ульяновск и посещу другие экскурсии именно у этого гида) Получилась отличная индивидуальная экскурсия. Очень интересный рассказ об основных достопримечательностях. Очень понравилось что у гида есть много фотоматериалов, поэтому он

Я Яна Отличная прогулка с Никитой вышла. Время пролетело незаметно. Очень четкий маршрут, отличные знания и, главное, любовь у Никиты к своему городу- это чувствуется! Спасибо, Никита!

О Ольга Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.

Н Наталья Очень интересная, содержательная экскурсия. Удалось произвести хорошее впечатление о городе и его истории на наших иногородних гостей. Понравилось то, что Никита уточнил, где они остановились, и скорректировал маршрут для нашего удобства. Это очень приятно!

Е Елена Отличная экскурсия, великолепный гид Никита. Несмотря на холод и ветер, успели посмотреть основные достопримечательности города. Не первый раз в городе, но благодаря объемным знаниям Никиты, структурированной подаче и индивидуальному подходу узнали для себя много нового. Спасибо большое, однозначно рекомендую!

К Кристина восстановить в воображении облик старого города (это было особенно мило и ценно в наш век цифровых технологий). Спасибо за презенты и за отличную экскурсию! Никита очень внимательный, тактичный гид, увлекательно рассказал об истории и современности города, сопровождал маршрут старыми открытками, по которым можно было

А Алла Экскурсия очень понравилась! Замечательный гид Никита провёл великолепную прогулку по городу, показал фотографии прошлых лет посещаемых мест, получили массу приятных впечатлений!

А Андрей Хорошая экскурсия дающая основы истории города. Подойдет людям, впервые побывавшим тут.