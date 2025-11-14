Мои заказы

Музей «Симбирская классическая гимназия» – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей «Симбирская классическая гимназия»» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 ноября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию! Я считаю, что нам очень повезло с гидом! Никита прекрасно знает свой город
    читать дальше

    и увлеченно рассказывает историю Ульяновска! Несмотря на осеннюю, ноябрьскую погоду, время пролетело быстро! Я очень рекомендую путешественникам посетить Ульяновск и выбрать Никиту в качестве гида! Не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный,
    читать дальше

    начитанный, чувствуется, что живет своим делом. Детям очень понравилось искать колобков и тереть им носики. Одно из самых ярких событий нашего посещения этого города.

    Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный, начитанный, чувствуется, что живет своим делом. Детям очень понравилось искать колобков и тереть им носики. Одно из самых ярких событий нашего посещения этого города.
  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Добрый день! всё понравилось, спасибо!
  • Д
    Даниил
    16 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Узнал ряд интересных фактов. В данной экскурсии Вы сможете увидеть основные достопримечательности центра города. Идеально подойдёт тем, кто хочет недолгую прогулку по самым знаковым местам города.
  • С
    Светлана
    6 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Интересная, познавательная экскурсия
    Спасибо!
  • Т
    Таисия
    2 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо за интересную экскурсию!
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Алексей
    18 сентября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!
    Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!
  • Б
    Боданина
    30 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо за экскурсию! Прогулка была увлекательной, рассказ интересным. Гид Никита учёл наши пожелания: с нами был ребёнок, поэтому всех колобков нашли!
  • I
    Inessa
    23 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень легкая и приятная экскурсия с Никитой по Ульяновску: без всякой отсебятины Никита рассказывает факты, и историческая мозаика основания и
    читать дальше

    развития Симбирска складывается в голове сама собой. У Никиты действительно индивидуальный и внимательный подход к туристу, достаточное количество интересного и необходимого иллюстративного материала (потому что важно представлять, что было раньше на том месте, о котором вы сейчас говорите) и очень позитивный настрой. Никита, спасибо за экскурсию!

  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Экскурсия одна из самых интересных, на которых мы были. Замечательная прогулка с человеком, который любит и знает Ульяновск! Очень понравились старые открытки. И отдельное спасибо за Колобков!!!
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Никита отличный экскурсовод, вовлекающий в знакомство с городом, очень продуманный и увлекающий маршрут!
  • М
    Мария
    6 июня 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Получилась отличная индивидуальная экскурсия. Очень интересный рассказ об основных достопримечательностях. Очень понравилось что у гида есть много фотоматериалов, поэтому он
    читать дальше

    не только рассказывает как было, но и тут же показывает) Все колобки так же запечатлены, по итогу) С удовольствием вернусь в Ульяновск и посещу другие экскурсии именно у этого гида)

  • Я
    Яна
    4 апреля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Отличная прогулка с Никитой вышла. Время пролетело незаметно. Очень четкий маршрут, отличные знания и, главное, любовь у Никиты к своему городу- это чувствуется! Спасибо, Никита!
  • О
    Ольга
    21 февраля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.
    Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.
  • Н
    Наталья
    2 февраля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Удалось произвести хорошее впечатление о городе и его истории на наших иногородних гостей. Понравилось то, что Никита уточнил, где они остановились, и скорректировал маршрут для нашего удобства. Это очень приятно!
  • Е
    Елена
    15 января 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Отличная экскурсия, великолепный гид Никита. Несмотря на холод и ветер, успели посмотреть основные достопримечательности города. Не первый раз в городе, но благодаря объемным знаниям Никиты, структурированной подаче и индивидуальному подходу узнали для себя много нового. Спасибо большое, однозначно рекомендую!
    Отличная экскурсия, великолепный гид Никита. Несмотря на холод и ветер, успели посмотреть основные достопримечательности города. Не первый раз в городе, но благодаря объемным знаниям Никиты, структурированной подаче и индивидуальному подходу узнали для себя много нового. Спасибо большое, однозначно рекомендую!
  • К
    Кристина
    12 января 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Никита очень внимательный, тактичный гид, увлекательно рассказал об истории и современности города, сопровождал маршрут старыми открытками, по которым можно было
    читать дальше

    восстановить в воображении облик старого города (это было особенно мило и ценно в наш век цифровых технологий). Спасибо за презенты и за отличную экскурсию!

  • А
    Алла
    8 января 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Экскурсия очень понравилась! Замечательный гид Никита провёл великолепную прогулку по городу, показал фотографии прошлых лет посещаемых мест, получили массу приятных впечатлений!
  • А
    Андрей
    5 января 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Хорошая экскурсия дающая основы истории города. Подойдет людям, впервые побывавшим тут.
    Хорошая экскурсия дающая основы истории города. Подойдет людям, впервые побывавшим тут.
  • Е
    Елена
    24 ноября 2024
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Замечательная экскурсия. Никита отлично владеет материалом. Маршрут выстроен оптимально.
    Несмотря на сильный туман нам показали все что было запланировано.
    Мы остались очень довольны

