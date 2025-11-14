Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 ноября 2025Спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию! Я считаю, что нам очень повезло с гидом! Никита прекрасно знает свой город
- ННаталья26 октября 2025Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный,
- ННаталья17 октября 2025Добрый день! всё понравилось, спасибо!
- ДДаниил16 октября 2025Узнал ряд интересных фактов. В данной экскурсии Вы сможете увидеть основные достопримечательности центра города. Идеально подойдёт тем, кто хочет недолгую прогулку по самым знаковым местам города.
- ССветлана6 октября 2025Интересная, познавательная экскурсия
Спасибо!
- ТТаисия2 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию!
- ААлексей18 сентября 2025Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!
- ББоданина30 июля 2025Спасибо за экскурсию! Прогулка была увлекательной, рассказ интересным. Гид Никита учёл наши пожелания: с нами был ребёнок, поэтому всех колобков нашли!
- IInessa23 июля 2025Очень легкая и приятная экскурсия с Никитой по Ульяновску: без всякой отсебятины Никита рассказывает факты, и историческая мозаика основания и
- ИИрина21 июля 2025Экскурсия одна из самых интересных, на которых мы были. Замечательная прогулка с человеком, который любит и знает Ульяновск! Очень понравились старые открытки. И отдельное спасибо за Колобков!!!
- ГГалина16 июля 2025Никита отличный экскурсовод, вовлекающий в знакомство с городом, очень продуманный и увлекающий маршрут!
- ММария6 июня 2025Получилась отличная индивидуальная экскурсия. Очень интересный рассказ об основных достопримечательностях. Очень понравилось что у гида есть много фотоматериалов, поэтому он
- ЯЯна4 апреля 2025Отличная прогулка с Никитой вышла. Время пролетело незаметно. Очень четкий маршрут, отличные знания и, главное, любовь у Никиты к своему городу- это чувствуется! Спасибо, Никита!
- ООльга21 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Так живо, активно, насыщенно. Экскурсовод смог даже неугомонного ребёнка отвлечь) Были проездом, буквально на час. Не пожалели, что решили взять экскурсию.
- ННаталья2 февраля 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Удалось произвести хорошее впечатление о городе и его истории на наших иногородних гостей. Понравилось то, что Никита уточнил, где они остановились, и скорректировал маршрут для нашего удобства. Это очень приятно!
- ЕЕлена15 января 2025Отличная экскурсия, великолепный гид Никита. Несмотря на холод и ветер, успели посмотреть основные достопримечательности города. Не первый раз в городе, но благодаря объемным знаниям Никиты, структурированной подаче и индивидуальному подходу узнали для себя много нового. Спасибо большое, однозначно рекомендую!
- ККристина12 января 2025Никита очень внимательный, тактичный гид, увлекательно рассказал об истории и современности города, сопровождал маршрут старыми открытками, по которым можно было
- ААлла8 января 2025Экскурсия очень понравилась! Замечательный гид Никита провёл великолепную прогулку по городу, показал фотографии прошлых лет посещаемых мест, получили массу приятных впечатлений!
- ААндрей5 января 2025Хорошая экскурсия дающая основы истории города. Подойдет людям, впервые побывавшим тут.
- ЕЕлена24 ноября 2024Замечательная экскурсия. Никита отлично владеет материалом. Маршрут выстроен оптимально.
Несмотря на сильный туман нам показали все что было запланировано.
Мы остались очень довольны
