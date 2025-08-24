Т Татьяна От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Дата посещения: 23 августа 2025 читать дальше оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе! Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,

Н Наталья От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.

Д Дима Ульяновск от основания до современности читать дальше так как в настоящие время толковых экскурсоводов крайне мало. Алексей душевно рассказал о всей истории города, вся семья была в восторге, время прошло незаметно, обязательно вернемся в этот город еще раз. Огромное спасибо! Алексей провел увлекательную экскурсию для всей нашей семьи. Понравилось правильно поставленная речь, а также знание малоизвестных фактов, что удивило нас,

Т Татьяна От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Отличный гид, интересно рассказывает

И Ирина От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Все понравилось, интересно, хорошая подача материала

Р Роман От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.



Для знакомства города самое то.

М Маша От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!

И Ирина От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия читать дальше встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену. Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на

Т Татьяна Ульяновск от основания до современности читать дальше всё было понятно и нескучно (компания наша разновозрастная). Город открылся с разных сторон: потрясающие виды на Волгу, очаровательный квартал заповедника, требующий реконструкции и инвестиций центр. Каждый член нашей семьи нашел для себя что-то важное и интересное. Рекомендую Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик —

И Иван Ульяновск от основания до современности От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по Ульяновску. Исторические факты и достопримечательности города удивили и запомнятся. Детям было интересно. 2,5 часа пролетели незаметно.

К Константин Ульяновск от основания до современности Экскурсия была интересна, продумана и хорошо подана. Спасибо

С Сергей Ульяновск от основания до современности читать дальше и потом самостоятельно досматривал еще два дня, посещал музеи. Рекомендую данную экскурсию в качестве стартера знакомства с городом -"Дворянином на Волге". Алексею большое СПАСИБО за экскурсию! Все очень понравилось, прекрасно составленный маршрут: получил хорошее представление о центре города, расположении основных достопримечательностей

Е Елена Ульяновск от основания до современности Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге.

Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.

Е Екатерина Ульяновск от основания до современности читать дальше запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую. 6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно

О Олег Ульяновск от основания до современности Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо

Ю Юлия Ульяновск от основания до современности читать дальше прошла на одном дыхании, мы почерпнули много интересных фактов об Ульяновске, его жителях, достопримечательностях и прониклись духом истории. Огромное спасибо Алексею, Вы большой молодец!!! Алексей большой профессионал в своём деле! Очень интересно рассказывал, подстраивался под наши пожелания, доходчиво отвечал на все наши вопросы! Экскурсия

Т Татьяна Ульяновск от основания до современности Великолепная экскурсия! Рекомендую! Гид замечательный! Организация на высшем уровне!

Г Гаяне Ульяновск от основания до современности читать дальше выдающихся личностей.

Так же отмечу, что Алексей, как настоящий историк, не имел предвзятого отношения к какой-либо личности, за это отдельный респект и уважение👍🏼 Алексей, нам провел прекрасную и захватывающуюся экскурсию по городу 17.09.2023 г. Было очень интересно услышать историю города и про известных,

Е Евгений Ульяновск от основания до современности Отличная получилась прогулка.

Алексей замечательный рассказчик. Знает много, речь грамотная - приятно послушать. Время пролетело незаметно. Все остались довольны.