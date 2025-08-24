Мои заказы

Музей-мемориал В. И. Ленина – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-мемориал В. И. Ленина» в Ульяновске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Ульяновск от основания до современности
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
8899 ₽ за всё до 17 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Дата посещения: 23 августа 2025
    Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
    читать дальше

    оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!

  • Н
    Наталья
    6 октября 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.
  • Д
    Дима
    16 сентября 2025
    Ульяновск от основания до современности
    Алексей провел увлекательную экскурсию для всей нашей семьи. Понравилось правильно поставленная речь, а также знание малоизвестных фактов, что удивило нас,
    читать дальше

    так как в настоящие время толковых экскурсоводов крайне мало. Алексей душевно рассказал о всей истории города, вся семья была в восторге, время прошло незаметно, обязательно вернемся в этот город еще раз. Огромное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    5 августа 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Отличный гид, интересно рассказывает
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Все понравилось, интересно, хорошая подача материала
  • Р
    Роман
    5 июля 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.

    Для знакомства города самое то.
  • М
    Маша
    2 июня 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!
  • И
    Ирина
    6 мая 2025
    От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на
    читать дальше

    встречу раньше нас, улыбчивая. Все очень доходчиво и увлеченно рассказывала. Сразу понятно, что обладает множеством информации, отвечала на все вопросы. Узнали много интересных фактов о городе. Время пролетело быстро. Рекомендуем Елену.

  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик —
    читать дальше

    всё было понятно и нескучно (компания наша разновозрастная). Город открылся с разных сторон: потрясающие виды на Волгу, очаровательный квартал заповедника, требующий реконструкции и инвестиций центр. Каждый член нашей семьи нашел для себя что-то важное и интересное. Рекомендую

  • И
    Иван
    9 июля 2024
    Ульяновск от основания до современности
    От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по Ульяновску. Исторические факты и достопримечательности города удивили и запомнятся. Детям было интересно. 2,5 часа пролетели незаметно.
  • К
    Константин
    24 июня 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Экскурсия была интересна, продумана и хорошо подана. Спасибо
  • С
    Сергей
    18 июня 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Алексею большое СПАСИБО за экскурсию! Все очень понравилось, прекрасно составленный маршрут: получил хорошее представление о центре города, расположении основных достопримечательностей
    читать дальше

    и потом самостоятельно досматривал еще два дня, посещал музеи. Рекомендую данную экскурсию в качестве стартера знакомства с городом -"Дворянином на Волге".

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге.
    Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
    читать дальше

    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • О
    Олег
    4 декабря 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Алексей большой профессионал в своём деле! Очень интересно рассказывал, подстраивался под наши пожелания, доходчиво отвечал на все наши вопросы! Экскурсия
    читать дальше

    прошла на одном дыхании, мы почерпнули много интересных фактов об Ульяновске, его жителях, достопримечательностях и прониклись духом истории. Огромное спасибо Алексею, Вы большой молодец!!!

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия! Рекомендую! Гид замечательный! Организация на высшем уровне!
  • Г
    Гаяне
    17 сентября 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Алексей, нам провел прекрасную и захватывающуюся экскурсию по городу 17.09.2023 г. Было очень интересно услышать историю города и про известных,
    читать дальше

    выдающихся личностей.
    Так же отмечу, что Алексей, как настоящий историк, не имел предвзятого отношения к какой-либо личности, за это отдельный респект и уважение👍🏼

  • Е
    Евгений
    24 июня 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Отличная получилась прогулка.
    Алексей замечательный рассказчик. Знает много, речь грамотная - приятно послушать. Время пролетело незаметно. Все остались довольны.
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Благодарность гиду Алексею за интересный и глубокий рассказ о своём городе! Кроме классического экскурсионного маршрута мы успели охватить и не
    читать дальше

    самые популярные, однако не менее интересные, места Ульяновска! Подача материала понятная, ненудная, не перегружена цифрами и статистическими данными. Было живое общение и Алексей отталкивался от тех знаний, которые мы успели почерпнуть, пребывая в городе до встречи с ним. Грамотный и эрудированный гид!

