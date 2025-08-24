Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
8899 ₽ за всё до 17 чел.
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 августа 2025От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсияДата посещения: 23 августа 2025Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
- ННаталья6 октября 2025Мы были с детьми 10 лет и ограничены по времени. Елена учла наши пожелания и провела замечательную экскурсию. Дети слушали внимательно и узнали много нового и интересного, также как и взрослые.
- ДДима16 сентября 2025Алексей провел увлекательную экскурсию для всей нашей семьи. Понравилось правильно поставленная речь, а также знание малоизвестных фактов, что удивило нас,
- ТТатьяна5 августа 2025Отличный гид, интересно рассказывает
- ИИрина13 июля 2025Все понравилось, интересно, хорошая подача материала
- РРоман5 июля 2025Все очень хорошо в рамках отведенного времени. Хороший маршрут и отличный гид Елена.
Для знакомства города самое то.
- ММаша2 июня 2025Спасибо большое Елене за познавательную экскурсию! Нам понравилось! Человек 12ти лет даже запомнил многое!
- ИИрина6 мая 2025Были на экскурсии с Еленой 03 мая 2025 г. Сама Елена очень приятная и сразу располагает к себе. Пришла на
- ТТатьяна12 июля 2024Алексей познакомил нас с Ульяновском. Прогулка была очень познавательной, интересной. Маршрут удачно построен, удобен и доступен. Алексей хороший рассказчик —
- ИИван9 июля 2024От всей группы 10 человек из Питера выражаем благодарность Алексею за прекрасную и содержательную экскурсию по Ульяновску. Исторические факты и достопримечательности города удивили и запомнятся. Детям было интересно. 2,5 часа пролетели незаметно.
- ККонстантин24 июня 2024Экскурсия была интересна, продумана и хорошо подана. Спасибо
- ССергей18 июня 2024Алексею большое СПАСИБО за экскурсию! Все очень понравилось, прекрасно составленный маршрут: получил хорошее представление о центре города, расположении основных достопримечательностей
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге.
Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ООлег4 декабря 2023Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо
- ЮЮлия6 октября 2023Алексей большой профессионал в своём деле! Очень интересно рассказывал, подстраивался под наши пожелания, доходчиво отвечал на все наши вопросы! Экскурсия
- ТТатьяна23 сентября 2023Великолепная экскурсия! Рекомендую! Гид замечательный! Организация на высшем уровне!
- ГГаяне17 сентября 2023Алексей, нам провел прекрасную и захватывающуюся экскурсию по городу 17.09.2023 г. Было очень интересно услышать историю города и про известных,
- ЕЕвгений24 июня 2023Отличная получилась прогулка.
Алексей замечательный рассказчик. Знает много, речь грамотная - приятно послушать. Время пролетело незаметно. Все остались довольны.
- ЮЮлия13 июня 2023Благодарность гиду Алексею за интересный и глубокий рассказ о своём городе! Кроме классического экскурсионного маршрута мы успели охватить и не
