к Максиму, что он может кого-то пригласить, кроме нас. Мы были приятно удивлены, что собралась довольно большая группа, и получилась очень комфортная сумма к оплате для каждого из нас!

Максим провёл нас по интересным местам, всем было хорошо слышно (микрофон) и видно. Прогулка не была утомительной, ноги, конечно, под конец устали, но, мы получили большое удовольствие от прогулки, сделали много фотографий.

И, действительно, город открылся с новых интересных сторон! В группе было много детей, я обратила внимание, что и они слушали с интересом.

Экскурсия по факту получилась на полчаса дольше, Максим рассказал много и ответил на все наши вопросы.

А, также, он посоветовал нам, какие места можно посетить самостоятельно до экскурсии.

Нам понравился Музей Пожарной охраны, и выставка авто и мототехники времён СССР при центральном музее Ленина. И, даже, услышали репетицию джазового оркестра на открытом воздухе, на территории музея.

Спасибо большое, очень рады, что выбрали именно этого гида!!!