Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим17 ноября 2025Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь города. Маршрут довольно протяженный,
- ААнна10 ноября 2025Спасибо! Чудесная экскурсия, интересные факты. Рекомендую:)
- ООлеся9 сентября 2025Экскурсовод Максим прекрасный человек и знаток своего дела. Экскурсия была довольно интересная и познавательная. Маршрут был выстроен таким образом, что
- ННаталья7 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Также понравился наш гид Максим. Всем рекомендую этого экскурсовода
- ДДроздов3 сентября 2025Максим - мастер высокого класса! И знания, и подача!!! Лучшего знатока и патриота своего города трудно найти! Настроение поднял выше некуда! Огромные спасибо!
- ЕЕлизавета31 августа 2025Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось только трое. Я обратилась
- ООксана14 августа 2025Экскурсию по Ульяновску проводил Максим. Он нашел общий язык со всеми членами группы. Рассказ был интересным и для старших, и
- ММария12 августа 2025Обаятельный гид, увлеченный тем, что рассказывает. Было интересно, спасибо!
- ЮЮрий4 августа 2025Отличная экскурсия, живой рассказ и клёвая атмосфера.
- ССветлана4 августа 2025Побольше бы таких экскурсоводов как Максим! Профессионал с большой буквы. Очень интересно и с большой любовью показал и рассказал нам
- ССергей30 июля 2025Большое спасибо Максиму. Экскурсия была очень познавательная. Максим рассказывает интересно и увлекательно.
- ДДмитрий14 июля 2025Очень увлекательно. С погружением в историю края.
- ТТатьяна5 мая 2025Очень понравилась экскурсия! Максим очень увлеченный человек, знающий историю родного города и не только, рассказывает интересно, с юмором, много деталей!
- ИИнна8 сентября 2024Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
- ВВиктор19 августа 2024Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
- NNatalia11 августа 2024Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
- ААнна11 июля 2024Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
- ССветлана11 июня 2024Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек!
В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Художественный Музей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Художественный Музей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ульяновске на 2025 год по теме «Художественный Музей», 119 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль