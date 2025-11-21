Мои заказы

Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» – экскурсии в Ульяновске

Найдено 6 экскурсий в категории «Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»» в Ульяновске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    21 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Обзорную экскурсию по историческому центру Ульяновска для меня проводила замечательная, милая, умная Юлия! Было очень интересно, увлекательно и познавательно! Юлия
    читать дальше

    грамотно выстраивала своё повествование, раскрывая разные вехи в истории "дворянина на Волге", попутно отвечая на мои многочисленные вопросы. Уже несколько дней вспоминаю чудесную прогулку по Ульяновску, который раскрылся и заиграл разными гранями благодаря чудесному экскурсоводу! Огромное спасибо!

  • А
    Алевтина
    16 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
  • Н
    Николай
    5 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.
  • А
    Анна
    26 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Юлии. Было интересно, а ещё Юля отвечала на все возникающие вопросы, даже если они не совсем касались повествования. Экскурсия была похожа на тёплую прогулку с другом, который отлично знает город
  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Не стану подробно описывать экскурсию, скажу только, что мы с мужем теперь рассказываем всем друзьям, что с нами был лучший
    читать дальше

    гид Ульяновска - Юлия)
    Несмотря на то, что мы уже успели погулять по городу, оказалось, что ничего-то мы и не видели.
    Юля очень интересно рассказывает, обращает внимание на какие-то незаметные мелочи, которые заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, уже известные факты.

  • Н
    Наталия
    27 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень доброжелательный и разносторонний экскурсовод. Время пролетело незаметно несмотря на дождливую и ветреную погоду
  • И
    Игорь
    7 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Гид прекрасный, знающий и внимательный.
    Спасибо большое.
  • А
    Анна
    30 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Юлия- замечательный экскурсовод, который может интересно довести информацию о городе до детей и взрослых. 2,5 часа прогулки по городу прошли не заметно
  • А
    Александр
    25 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Начало вовремя, познавательно, интересно. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Прекрасный вариант экскурсии для первого знакомства с городом: заинтересовывает, погружает. Юлия отлично подаёт материал. Рекомендуем!
  • Ч
    Чикина
    12 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень благодарны Юле за интересное знакомство с историей города! Всем, кто хочет познакомиться с Ульяновском - рекомендуем!!! И еще, Юля подсказала по каким местам можно прогуляться, где вкусно покушать. Нам все очень понравилось! Обязательно вернемся!
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Добрый день всем любителям экскурсий! Я путешествую с детьми подростками, иногда с друзьями и мне очень нравится формат индивидуальных экскурсий.
    читать дальше

    Ульяновск раскрылся после рассказов Юлии, на следующий день мы пошли по музеям, мимо которых проходили во время обзорной экскурсии. Прекрасный город с насыщенной историей, 2,5 часа пролетело, я рекомендую профессионала экскурсовода Юлию!!!

  • С
    Светлана
    18 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Спасибо нашему гиду Юлии за эрудицию и любовь к родному городу. Мы теперь тоже любим Ульяновск!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень рады, что побывали на экскурсии у Юлии! Были в городе второй раз, но после динамичного и содержательного променада с гидом посмотрели на Ульяновск совсем другими глазами.
    Благодарим и желаем процветания Вам, Юлия, а также Вашему прекрасному зелёному и доброжелательному городу!
  • С
    Софья
    7 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Юлия провела замечательную обзорную экскурсию по городу! Вышел очень складный и полный рассказ и про историю города, и про персоналии, и про архитектурные стили. Большое спасибо!
  • М
    Мераб
    2 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Весьма познавательная экскурсия
  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Спокойная неспешная прогулка, мы кажется в итоге вылетели за запланированное время но не стали при этом бежать галопом, за что отдельное спасибо. Юлия также посоветовала приятное место для завтрака перед экскурсией.
  • А
    Алмаз
    4 января 2025
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Юля большая молодец. 2,5 часа рассказывала и рассказывала. Настолько она много знает. Уверен, она знаем намного больше. Просто мы были
    читать дальше

    ограничены временем в 2,5 часа.))) Больше стояли и слушали чем передвигались. Посередине экскурсии прелагает остановиться в павильончике. Купить кофе, согреться. После экскурсии мы уже ходили по центру Ульяновска гордо подняв головы и говоря себе "мы тут про этих все знаем".))) Советую.

  • С
    Светлана,
    9 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Проводила экскурсию Юлия.
    Огромная ей Благодарность🙏 -
    время прошло как один миг,
    так было интересно и познавательно!
    Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска!
    Юля, до новых встреч! 🙋‍♀️
    С уважением, Никитины.

