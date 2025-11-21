А Алена Обзорная экскурсия по Ульяновску читать дальше грамотно выстраивала своё повествование, раскрывая разные вехи в истории "дворянина на Волге", попутно отвечая на мои многочисленные вопросы. Уже несколько дней вспоминаю чудесную прогулку по Ульяновску, который раскрылся и заиграл разными гранями благодаря чудесному экскурсоводу! Огромное спасибо! Обзорную экскурсию по историческому центру Ульяновска для меня проводила замечательная, милая, умная Юлия! Было очень интересно, увлекательно и познавательно! Юлия

А Алевтина По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!

Н Николай По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!

Т Татьяна По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.

А Анна Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Юлии. Было интересно, а ещё Юля отвечала на все возникающие вопросы, даже если они не совсем касались повествования. Экскурсия была похожа на тёплую прогулку с другом, который отлично знает город

И Ирина Обзорная экскурсия по Ульяновску читать дальше гид Ульяновска - Юлия)

Несмотря на то, что мы уже успели погулять по городу, оказалось, что ничего-то мы и не видели.

Юля очень интересно рассказывает, обращает внимание на какие-то незаметные мелочи, которые заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, уже известные факты. Не стану подробно описывать экскурсию, скажу только, что мы с мужем теперь рассказываем всем друзьям, что с нами был лучший

Н Наталия Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень доброжелательный и разносторонний экскурсовод. Время пролетело незаметно несмотря на дождливую и ветреную погоду

И Игорь Обзорная экскурсия по Ульяновску Гид прекрасный, знающий и внимательный.

Спасибо большое.

А Анна Обзорная экскурсия по Ульяновску Юлия- замечательный экскурсовод, который может интересно довести информацию о городе до детей и взрослых. 2,5 часа прогулки по городу прошли не заметно

А Александр Обзорная экскурсия по Ульяновску Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Начало вовремя, познавательно, интересно. Рекомендуем!

Е Елена Обзорная экскурсия по Ульяновску Прекрасный вариант экскурсии для первого знакомства с городом: заинтересовывает, погружает. Юлия отлично подаёт материал. Рекомендуем!

Ч Чикина Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень благодарны Юле за интересное знакомство с историей города! Всем, кто хочет познакомиться с Ульяновском - рекомендуем!!! И еще, Юля подсказала по каким местам можно прогуляться, где вкусно покушать. Нам все очень понравилось! Обязательно вернемся!

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Ульяновску читать дальше Ульяновск раскрылся после рассказов Юлии, на следующий день мы пошли по музеям, мимо которых проходили во время обзорной экскурсии. Прекрасный город с насыщенной историей, 2,5 часа пролетело, я рекомендую профессионала экскурсовода Юлию!!! Добрый день всем любителям экскурсий! Я путешествую с детьми подростками, иногда с друзьями и мне очень нравится формат индивидуальных экскурсий.

С Светлана Обзорная экскурсия по Ульяновску Спасибо нашему гиду Юлии за эрудицию и любовь к родному городу. Мы теперь тоже любим Ульяновск!

Н Наталья Обзорная экскурсия по Ульяновску Очень рады, что побывали на экскурсии у Юлии! Были в городе второй раз, но после динамичного и содержательного променада с гидом посмотрели на Ульяновск совсем другими глазами.

Благодарим и желаем процветания Вам, Юлия, а также Вашему прекрасному зелёному и доброжелательному городу!

С Софья Обзорная экскурсия по Ульяновску Юлия провела замечательную обзорную экскурсию по городу! Вышел очень складный и полный рассказ и про историю города, и про персоналии, и про архитектурные стили. Большое спасибо!

М Мераб Обзорная экскурсия по Ульяновску Весьма познавательная экскурсия

И Ирина Обзорная экскурсия по Ульяновску Спокойная неспешная прогулка, мы кажется в итоге вылетели за запланированное время но не стали при этом бежать галопом, за что отдельное спасибо. Юлия также посоветовала приятное место для завтрака перед экскурсией.

А Алмаз Обзорная экскурсия по Ульяновску читать дальше ограничены временем в 2,5 часа.))) Больше стояли и слушали чем передвигались. Посередине экскурсии прелагает остановиться в павильончике. Купить кофе, согреться. После экскурсии мы уже ходили по центру Ульяновска гордо подняв головы и говоря себе "мы тут про этих все знаем".))) Советую. Юля большая молодец. 2,5 часа рассказывала и рассказывала. Настолько она много знает. Уверен, она знаем намного больше. Просто мы были