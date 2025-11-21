Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена21 ноября 2025Обзорную экскурсию по историческому центру Ульяновска для меня проводила замечательная, милая, умная Юлия! Было очень интересно, увлекательно и познавательно! Юлия
- ААлевтина16 ноября 2025Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
- ННиколай5 ноября 2025Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
- ТТатьяна5 ноября 2025Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.
- ААнна26 октября 2025Очень понравилась экскурсия, большое спасибо Юлии. Было интересно, а ещё Юля отвечала на все возникающие вопросы, даже если они не совсем касались повествования. Экскурсия была похожа на тёплую прогулку с другом, который отлично знает город
- ИИрина28 сентября 2025Не стану подробно описывать экскурсию, скажу только, что мы с мужем теперь рассказываем всем друзьям, что с нами был лучший
- ННаталия27 сентября 2025Очень доброжелательный и разносторонний экскурсовод. Время пролетело незаметно несмотря на дождливую и ветреную погоду
- ИИгорь7 сентября 2025Гид прекрасный, знающий и внимательный.
Спасибо большое.
- ААнна30 августа 2025Юлия- замечательный экскурсовод, который может интересно довести информацию о городе до детей и взрослых. 2,5 часа прогулки по городу прошли не заметно
- ААлександр25 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Юлией. Начало вовремя, познавательно, интересно. Рекомендуем!
- ЕЕлена16 августа 2025Прекрасный вариант экскурсии для первого знакомства с городом: заинтересовывает, погружает. Юлия отлично подаёт материал. Рекомендуем!
- ЧЧикина12 августа 2025Очень благодарны Юле за интересное знакомство с историей города! Всем, кто хочет познакомиться с Ульяновском - рекомендуем!!! И еще, Юля подсказала по каким местам можно прогуляться, где вкусно покушать. Нам все очень понравилось! Обязательно вернемся!
- ЕЕкатерина14 июня 2025Добрый день всем любителям экскурсий! Я путешествую с детьми подростками, иногда с друзьями и мне очень нравится формат индивидуальных экскурсий.
- ССветлана18 мая 2025Спасибо нашему гиду Юлии за эрудицию и любовь к родному городу. Мы теперь тоже любим Ульяновск!
- ННаталья11 мая 2025Очень рады, что побывали на экскурсии у Юлии! Были в городе второй раз, но после динамичного и содержательного променада с гидом посмотрели на Ульяновск совсем другими глазами.
Благодарим и желаем процветания Вам, Юлия, а также Вашему прекрасному зелёному и доброжелательному городу!
- ССофья7 мая 2025Юлия провела замечательную обзорную экскурсию по городу! Вышел очень складный и полный рассказ и про историю города, и про персоналии, и про архитектурные стили. Большое спасибо!
- ММераб2 мая 2025Весьма познавательная экскурсия
- ИИрина2 апреля 2025Спокойная неспешная прогулка, мы кажется в итоге вылетели за запланированное время но не стали при этом бежать галопом, за что отдельное спасибо. Юлия также посоветовала приятное место для завтрака перед экскурсией.
- ААлмаз4 января 2025Юля большая молодец. 2,5 часа рассказывала и рассказывала. Настолько она много знает. Уверен, она знаем намного больше. Просто мы были
- ССветлана,9 декабря 2024Проводила экскурсию Юлия.
Огромная ей Благодарность🙏 -
время прошло как один миг,
так было интересно и познавательно!
Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска!
Юля, до новых встреч! 🙋♀️
С уважением, Никитины.
