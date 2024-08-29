Л Лиана Обзорная экскурсия по Ульяновску Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Ульяновску Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!

I Irina Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!

С Семён Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова читать дальше не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли! Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это