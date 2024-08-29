1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Ульяновск удивляет своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по Московской улице и посетите 17 музеев и исторических объектов
15 сен в 12:00
16 сен в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиана29 августа 2024Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
- ДДмитрий17 августа 2024Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!
- IIrina1 августа 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
- ССемён22 июля 2024Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
- ДДарья4 июля 2024Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Краеведческий музей»
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