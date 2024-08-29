Краеведческий музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Ульяновск удивляет своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по Московской улице и посетите 17 музеев и исторических объектов
15 сен в 12:00
16 сен в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиана
    29 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!
  • I
    Irina
    1 августа 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
  • С
    Семён
    22 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
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    не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли!

  • Д
    Дарья
    4 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
  2. Обзорная экскурсия по Ульяновску
  3. Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Краеведческий музей
  5. Памятник букве "Ё"
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в сентябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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