5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
13 авг в 18:00
14 авг в 17:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:30
13 авг в 10:00
8 250₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
21 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 июля 2024Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
- ААлексей22 июля 2024Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
- ТТатьяна21 июля 2024Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
- ААлексей20 июля 2024Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.
- ТТатьяна16 июля 2024Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?
- ЕЕкатерина15 июля 2024Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.
- ООльга8 июля 2024Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
- ААмира5 июля 2024Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!
- ССания22 июня 2024Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
- ААлександр26 сентября 2023Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей Львовной. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Нескучные экскурсии»
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