А Алексей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.

А Алексей Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.

Т Татьяна Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше Григорию и Никите! От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:) Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо

А Алексей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.

Т Татьяна Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?

Е Екатерина Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.

О Ольга Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.

А Амира Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!

С Сания Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.