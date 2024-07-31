Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
13 авг в 18:00
14 авг в 17:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Мистический Ульяновск
На машине
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск: путешествие по секретам и легендам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики, исследуя мистический Ульяновск в компании опытного гида
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:30
13 авг в 10:00
8 250 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
21 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 3 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
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    Григорию и Никите! От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:)

    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо Григорию и Никите!
  • А
    Алексей
    20 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с
  • А
    Амира
    5 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!
  • С
    Сания
    22 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
  • А
    Александр
    26 сентября 2023
    Мистический Ульяновск
    Замечательная и запоминающаяся автопешеходная экскурсия по Ульяновску с гидом Натальей Львовной. Программа совмещала базовую обзорную экскурсию с посещением основных объектов
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    и смотровых площадок (т. к. я в Ульяновске был в первый раз), так и рассказ о городских секретах, легендах и прочей мистике – в итоге вышел увлекательный симбиоз. Очень понравился как сам город, так и рассказ гида – в итоге 2,5 часа прошли совершенно незаметно. Закончили экскурсию в музейном квартале – Наталья Львовна очень подробно рассказала, в какие из музеев стоит сходить, и что там посмотреть. Всем рекомендую данную экскурсию и гида для первого знакомства с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
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  3. Мистический Ульяновск
  4. Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
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  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник букве "Ё"
  5. Памятник Богдану Хитрово
  6. Соборная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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