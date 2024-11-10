Экскурсии Ульяновска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
6 000 за всё до 7 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
Отыскать разбойничьи притоны, пройти над кровавой рекой и побывать на заброшенных кладбищах
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    10 ноября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
  • Г
    Гульнара
    28 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!
  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
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    осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂

  • Л
    Лиана
    29 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «История и архитектура»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Самое главное
  3. Краеведческий музей
  4. Памятник букве "Ё"
  5. Набережная
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в ноябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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