2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:30
6 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические истории и легенды Ульяновска
Отыскать разбойничьи притоны, пройти над кровавой рекой и побывать на заброшенных кладбищах
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман10 ноября 2024Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
- ГГульнара28 октября 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!
- ООксана6 сентября 2024Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
- ООльга3 сентября 2024Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
- ЛЛиана29 августа 2024Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
- ДДмитрий17 августа 2024Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «История и архитектура»
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