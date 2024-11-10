читать дальше

осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂