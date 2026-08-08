Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связаны с фамилиями знаменитых симбирян — Ленина, Карамзина и Гончарова.



Мы также неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском). 5 112 отзывов

Никита Ваш гид в Ульяновске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4900 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 112 отзывов 1.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Владимирский сад и Соборная Площадь. Встретившись на площади Соборной (быв. Ленина) найдем памятный знак "центр Симбирска" и обсудим историю возникновения города. Мы обязательно найдем местных колобков – забавные фигурки спрятанные по всему центру города. Венец и Дом памятник Гончарову «Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Отсюда мы насладимся великолепным видом на Волгу, Императорский мост, а также на левобережье с уникальным ветропарком. Прогуливаясь по Венцу Вы также поймете как Ульяновск связан с буквой “Ё”. Ленинский Мемориал и Волжские просторы Продолжим прогулку знакомством с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата. Эта настоящая музейная площадь, ведь здесь сохранились три дореволюционных дома в которых жила семья Ульяновых. Сейчас они аккуратно вписаны в композицию Ленинского мемориала - ядра исторического центра современного Ульяновска. Памятник Н. М. Карамзину и Симбирская классическая гимназия Отдохнуть от завораживающего волжского вида мы сможем в Карамзинском сквере. Весной — это сиреневое кружево цветущей сирени, летом — зеленый и тенистый шатер листвы деревьев и кустарников, зимой — убранство ветвей серебристыми кристаллами инея и ослепительно белого снега. И над всем этим — величественная статуя музы истории Клио. Вы также увидите школу где учился Ленин - Музей Симбирская классическая гимназия. Сквер Гончарова и рассказ о Емельяне Пугачеве Завершим экскурсию пройдя мимо места, где стоял дом, в подвале которого в 1774 году пытали и содержали под стражей Пугачева. Вы прогуляетесь через когда то закрытую территорию бывшего Суворовского училища (военной гимназии), сохранившей практически неизменный вид с начала XX века. На прощание узнаете удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора и найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве поняв, как Ульяновск связан с Лондоном. В будние дни (до обеда) экскурсию проводит гид Григорий. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных и организационных условий. При этом в рамках той же стоимости возможно проведение экскурсии в формате автомобильного варианта (до 4-х человек).

По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 - гид Никита. По будням с 08:30 до 12:30 - гид Григорий. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Владимирский сад

Соборная Площадь

Венец

Дом памятник Гончарову

Памятник букве «Ё»

Памятник основателю города Богдану Хитрово

Ленинский мемориал и Дом в котором родился Ленин

Памятник Н.М. Карамзину

Симбирская классическая гимназия

Сквер Гончарова

Колобки (колебятки)

Здание бывшего Суворовского училища Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Бармузей Васи Ложкина Завершение: Сквер им. Гончарова Когда и сколько длится? Когда: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 - гид Никита. По будням с 08:30 до 12:30 - гид Григорий. Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.