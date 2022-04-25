Почти 2 часовая пешеходная прогулка по центру Ульяновска

Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связаны с фамилиями знаменитых симбирян — Ленина, Карамзина и Гончарова. По пути мы неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском).

Памятники войны

Мы встретимся на высоком волжском откосе, площади 30-летия Победы у Обелиска Вечной Славы — самого высокого монумента в городе, созданного в память о воинах-ульяновцах, погибших в годы Второй мировой войны. Увидим и другие памятники войнам погибшим в последующих военных операциях, в этом мемориальном комплексе. Мы обязательно вспомним и события гражданской войны в Симбирске остановившись у памятника «Борцам революции». Здесь мы также начнем наше знакомство с Волжскими просторами.

Владимирский сад и Соборная Площадь

Пройдя сквозь малоэтажную застройку современных ульяновских миллионщиков выйдем к старейшему парку города — Владимирскому саду, поднимаясь в тени деревьев к площади Соборной (быв. Ленина) поговорим о занимательных фактах, связанных с парком. На площади найдем памятный знак «центр Симбирска» и обсудим историю возникновения города.

Венец и Дом памятник Гончарову

«Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Отсюда мы насладимся великолепным видом на Волгу, левобережье с уникальным ветропарком, а также два моста — Императорский и Президентский (при ясной погоде).

Памятник Н. М. Карамзину и Симбирская классическая гимназия

Отдохнуть от завораживающего волжского вида мы сможем в Карамзинском сквере. Весной — это сиреневое кружево цветущей сирени, летом — зеленый и тенистый шатер листвы деревьев и кустарников, зимой — убранство ветвей серебристыми кристаллами инея и ослепительно белого снега. И над всем этим — величественная статуя музы истории Клио. Вы также увидите школу где учился Ленин - Музей Симбирская классическая гимназия.

Сквер Гончарова и рассказ о Емельяне Пугачеве

Завершим экскурсию пройдя мимо места, где стоял дом, в подвале которого в 1774 году пытали и содержали под стражей Пугачева. Вы прогуляетесь по улице Ленина, сохранившей практически неизменный вид с начала XX века. На прощание узнаете удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора и найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве поняв, как Ульяновск связан с Лондоном.