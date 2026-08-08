Присоединяйтесь к интереснейшему пути, который пройдет по следующему маршруту: через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связаны с фамилиями знаменитых симбирян — Ленина, Карамзина и Гончарова.
Мы также неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском).
Мы также неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском).
Описание экскурсииВладимирский сад и Соборная Площадь. Встретившись на площади Соборной (быв. Ленина) найдем памятный знак "центр Симбирска" и обсудим историю возникновения города. Мы обязательно найдем местных колобков – забавные фигурки спрятанные по всему центру города. Венец и Дом памятник Гончарову «Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Отсюда мы насладимся великолепным видом на Волгу, Императорский мост, а также на левобережье с уникальным ветропарком. Прогуливаясь по Венцу Вы также поймете как Ульяновск связан с буквой “Ё”. Ленинский Мемориал и Волжские просторы Продолжим прогулку знакомством с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата. Эта настоящая музейная площадь, ведь здесь сохранились три дореволюционных дома в которых жила семья Ульяновых. Сейчас они аккуратно вписаны в композицию Ленинского мемориала - ядра исторического центра современного Ульяновска. Памятник Н. М. Карамзину и Симбирская классическая гимназия Отдохнуть от завораживающего волжского вида мы сможем в Карамзинском сквере. Весной — это сиреневое кружево цветущей сирени, летом — зеленый и тенистый шатер листвы деревьев и кустарников, зимой — убранство ветвей серебристыми кристаллами инея и ослепительно белого снега. И над всем этим — величественная статуя музы истории Клио. Вы также увидите школу где учился Ленин - Музей Симбирская классическая гимназия. Сквер Гончарова и рассказ о Емельяне Пугачеве Завершим экскурсию пройдя мимо места, где стоял дом, в подвале которого в 1774 году пытали и содержали под стражей Пугачева. Вы прогуляетесь через когда то закрытую территорию бывшего Суворовского училища (военной гимназии), сохранившей практически неизменный вид с начала XX века. На прощание узнаете удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора и найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве поняв, как Ульяновск связан с Лондоном. В будние дни (до обеда) экскурсию проводит гид Григорий. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных и организационных условий. При этом в рамках той же стоимости возможно проведение экскурсии в формате автомобильного варианта (до 4-х человек).
По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 - гид Никита. По будням с 08:30 до 12:30 - гид Григорий.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владимирский сад
- Соборная Площадь
- Венец
- Дом памятник Гончарову
- Памятник букве «Ё»
- Памятник основателю города Богдану Хитрово
- Ленинский мемориал и Дом в котором родился Ленин
- Памятник Н.М. Карамзину
- Симбирская классическая гимназия
- Сквер Гончарова
- Колобки (колебятки)
- Здание бывшего Суворовского училища
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бармузей Васи Ложкина
Завершение: Сквер им. Гончарова
Когда и сколько длится?
Когда: По будням с 13:30 до 20:00, по выходным с 10:00 до 17:00 - гид Никита. По будням с 08:30 до 12:30 - гид Григорий.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Огромное спасибо Никите за замечательную экскурсию! Мы были первый раз в Ульяновске и нам очень хотелось получше познакомится с городом. Мы были на экскурсии с двумя внукам 14 и 10 лет. Всем было интересно и познавательно! Никита отлично знает историю, любит свой город и нас влюбил в него. Мы обязательно еще вернемся!
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Н
Чудесная экскурсия. Гид Никита очень здорово рассказывает об Ульяновске, сопровождая рассказ чудесными историческими иллюстрациями. Мы так и не смогли для себя ответить, какой город прекрасней: Ульяновск или Симбирск. От души рекомендую.
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Т
Большое спасибо Никите, он прекрасно организовал экскурсию (шел дождь, он предложил автомобильную экскурсию). Экскурсию проводил Григорий, провез по всем достопримечательностям Ульяновска, подсказал, как лучше выехать из Ульяновска до Екатеринбурга. Экскурсия была познавательной.
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А
Большое спасибо Никите за интересную экскурсию! Легко и непринуждённо нас познакомили с историей города. Экскурсовод хорошо владеет материалом, отвечает на все вопросы.
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А
Экскурсовод Никита пошёл на встречу и провёл экскурсию раньше запланированного времени и в удобном для нас месте. При этом сама экскурсия была интересной и насыщенной.
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О
Добрый день, мы 14 февраля были на экскурсии с Никитой. Нам очень понравилось как была подана информация, интересные факты, нет заучивания текста, время пролетело очень быстро.
Приятный молодой человек. Обязательно рекомендуем как экскурсовода, не пожалеете!
Приятный молодой человек. Обязательно рекомендуем как экскурсовода, не пожалеете!
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