Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города

Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад

Индивидуальная
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связаны с фамилиями знаменитых симбирян — Ленина, Карамзина и Гончарова.

По пути мы неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском).
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники войны
  • Владимирский сад
  • Соборная Площадь
  • Венец и Дом памятник Гончарову
  • Памятник Н. М. Карамзину
  • Симбирская классическая гимназия
  • Сквер Гончарова
Почти 2 часовая пешеходная прогулка по центру Ульяновска
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от площади 30-летия Победы, через Владимирский сад и Венец к достопримечательностям, которые связаны с фамилиями знаменитых симбирян — Ленина, Карамзина и Гончарова. По пути мы неоднократно насладимся величием Волги на нескольких видовых площадках, вспомним Разина и Пугачева, пройдем через ключевые моменты истории России, связанные с городом Ульяновском (Симбирском).

Памятники войны

Мы встретимся на высоком волжском откосе, площади 30-летия Победы у Обелиска Вечной Славы — самого высокого монумента в городе, созданного в память о воинах-ульяновцах, погибших в годы Второй мировой войны. Увидим и другие памятники войнам погибшим в последующих военных операциях, в этом мемориальном комплексе. Мы обязательно вспомним и события гражданской войны в Симбирске остановившись у памятника «Борцам революции». Здесь мы также начнем наше знакомство с Волжскими просторами.

Владимирский сад и Соборная Площадь

Пройдя сквозь малоэтажную застройку современных ульяновских миллионщиков выйдем к старейшему парку города — Владимирскому саду, поднимаясь в тени деревьев к площади Соборной (быв. Ленина) поговорим о занимательных фактах, связанных с парком. На площади найдем памятный знак «центр Симбирска» и обсудим историю возникновения города.

Венец и Дом памятник Гончарову

«Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Отсюда мы насладимся великолепным видом на Волгу, левобережье с уникальным ветропарком, а также два моста — Императорский и Президентский (при ясной погоде).
Памятник Н. М. Карамзину и Симбирская классическая гимназия
Отдохнуть от завораживающего волжского вида мы сможем в Карамзинском сквере. Весной — это сиреневое кружево цветущей сирени, летом — зеленый и тенистый шатер листвы деревьев и кустарников, зимой — убранство ветвей серебристыми кристаллами инея и ослепительно белого снега. И над всем этим — величественная статуя музы истории Клио. Вы также увидите школу где учился Ленин - Музей Симбирская классическая гимназия.
Сквер Гончарова и рассказ о Емельяне Пугачеве
Завершим экскурсию пройдя мимо места, где стоял дом, в подвале которого в 1774 году пытали и содержали под стражей Пугачева. Вы прогуляетесь по улице Ленина, сохранившей практически неизменный вид с начала XX века. На прощание узнаете удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора и найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве поняв, как Ульяновск связан с Лондоном.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, площадь 30-летия Победы
Завершение: Сквер им. Гончарова
Когда и сколько длится
Когда: По будням с 18:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По будням с 18:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 20:00

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