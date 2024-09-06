Памятник дивану Обломова – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник дивану Обломова» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Сегодня в 18:30
Завтра в 13:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Ульяновск удивляет своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по Московской улице и посетите 17 музеев и исторических объектов
15 сен в 12:00
16 сен в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
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    осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂

  • Л
    Лиана
    29 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
  • Д
    Дмитрий
    17 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник дивану Обломова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
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  3. Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Краеведческий музей
  5. Памятник букве "Ё"
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в сентябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Памятник дивану Обломова" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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