2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Сегодня в 18:30
Завтра в 13:30
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска
Ульяновск удивляет своей богатой историей и архитектурными памятниками. Прогуляйтесь по Московской улице и посетите 17 музеев и исторических объектов
15 сен в 12:00
16 сен в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 сентября 2024Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
- ООльга3 сентября 2024Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
- ЛЛиана29 августа 2024Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
- ДДмитрий17 августа 2024Прекрасный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Интересный город!
- ААлексей22 июля 2024Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник дивану Обломова»
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