Ульяновск: Красный маршрут

Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён, мы...

Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён, мы подготовили экскурсию по особому «красному» маршруту.
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут
Ульяновск: Красный маршрут

Что вы увидите 🤩

  • Дом семейства Ульяновых
  • Здание Карамзинской библиотеки
  • Бульвар Новый Венец
  • Ленинский мемориал
  • Панорамами Волги
  • Площадь Ленина
  • Памятник Ленину работы скульптора М. Манизера
  • Здание обкома КПСС
  • Дома-музея В. И. Ленина

Что вас ожидает:

  • Мы побываем у дома семейства Ульяновых и осмотрим здание Карамзинской библиотеки, основанной в первой половине XIX столетия. Симбирск всегда считался читающим городом, поэтому неудивительно, что все члены семьи посещали библиотечные залы.
  • Экскурсия приведёт нас к бульвару Новый Венец. Здесь вы увидите Ленинский мемориал и сможете полюбоваться панорамами Волги. В здании мемориала размещается экспозиция, повествующая о жизни Владимира Ленина. Посетителям предлагают осмотреть диораму Симбирска, стенды с документами и фотографиями.
  • Далее мы направимся на бывшую площадь Ленина (ныне – Соборную), появившуюся в городе в 1648 году. В её центре высится памятник вождю работы скульптора М. Манизера, а по его левую сторону располагается здание обкома КПСС (в настоящее время — Дом правительства). Неотъемлемой частью экскурсии является посещение Дома-музея В. И. Ленина, в котором семья Ульяновых проживала с 1878 до 1887 года.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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