Мы побываем у дома семейства Ульяновых и осмотрим здание Карамзинской библиотеки, основанной в первой половине XIX столетия. Симбирск всегда считался читающим городом, поэтому неудивительно, что все члены семьи посещали библиотечные залы.
Экскурсия приведёт нас к бульвару Новый Венец. Здесь вы увидите Ленинский мемориал и сможете полюбоваться панорамами Волги. В здании мемориала размещается экспозиция, повествующая о жизни Владимира Ленина. Посетителям предлагают осмотреть диораму Симбирска, стенды с документами и фотографиями.
Далее мы направимся на бывшую площадь Ленина (ныне – Соборную), появившуюся в городе в 1648 году. В её центре высится памятник вождю работы скульптора М. Манизера, а по его левую сторону располагается здание обкома КПСС (в настоящее время — Дом правительства). Неотъемлемой частью экскурсии является посещение Дома-музея В. И. Ленина, в котором семья Ульяновых проживала с 1878 до 1887 года.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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