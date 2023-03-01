Великий Устюг - первая встреча

Погулять по центру города, погрузиться в его историю и увидеть главные достопримечательности

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаю познакомиться с Великим Устюгом: старинным, цельным и многогранным. Вы услышите о бедах и радостях, трудностях и успехах горожан на протяжении веков.

Полюбуетесь величественными храмами, погуляете по живописной набережной и заглянете на древнее Городище. А я помогу вам раскрыть красоту и силу устюжской земли.
Великий Устюг - первая встреча
Великий Устюг - первая встреча
Великий Устюг - первая встреча
Великий Устюг - первая встреча
Великий Устюг - первая встреча
Великий Устюг - первая встреча
Ближайшие даты:
18
мар
19
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Мы осмотрим Соборное дворище — главный храмовый комплекс города. Посетим Прокопьевский собор, погуляем по набережной, увидим купеческие особняки и каменную церковь Вознесения. Под её сводами покоятся устюжские святые Иоанн и Мария — вы перенесётесь во времена татаро-монгольского ига и услышите историю их жизни. А также заглянете на территорию Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Истории и легенды Великого Устюга

Вы узнаете, почему Вологодскую область называют Северной Фиваидой и чем она известна. Я расскажу о славе устюжских мастеров, отваге землепроходцев, предприимчивости купцов и духовном подвиге местных святых. О том, как появился, вырос и окреп Великий Устюг, как местоположение города способствовало его расцвету и одновременно доставляло немало трудностей. А еще покажу переулок, где находятся резиденция и почта Деда Мороза.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Соборного дворища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
А
1 мар 2023
Благодаря Елене мы узнали, что Великий Устюг-это не только Дед Мороз!)
Самобытный город с такой богатой историей!
Человек, который знает и любит историю своего города сможет влюбить в него каждого! Обращайтесь к Елене - Вы точно не останетесь равнодушными и ещё долго после возвращения домой будете вспоминать Великий Устюг и рассказывать о нём своим друзьям и близким!
БЛАГОДАРИМ за уделённое нам время! Всего доброго!
Ю
27 фев 2023
Елена - интересный рассказчик, как житель города, работник музея со стажем знает много интересного. С нами был ребенок 5-ти лет, и т. к. на улице был сильный мороз, экскурсию пришлось сократить в 2 раза. Елена подстроилась под нас, спасибо ей большое за это. Больше всего понравилась часть экскурсии, которая прошла в Храме.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Водные развлечения
Летние
Обзорные
Соборное Дворище
Популярные места
Религиозные
Прокопиевский собор
Михайло-Архангельский монастырь
Для студентов

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