Приглашаю познакомиться с Великим Устюгом: старинным, цельным и многогранным. Вы услышите о бедах и радостях, трудностях и успехах горожан на протяжении веков. Полюбуетесь величественными храмами, погуляете по живописной набережной и заглянете на древнее Городище. А я помогу вам раскрыть красоту и силу устюжской земли.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Мы осмотрим Соборное дворище — главный храмовый комплекс города. Посетим Прокопьевский собор, погуляем по набережной, увидим купеческие особняки и каменную церковь Вознесения. Под её сводами покоятся устюжские святые Иоанн и Мария — вы перенесётесь во времена татаро-монгольского ига и услышите историю их жизни. А также заглянете на территорию Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Истории и легенды Великого Устюга

Вы узнаете, почему Вологодскую область называют Северной Фиваидой и чем она известна. Я расскажу о славе устюжских мастеров, отваге землепроходцев, предприимчивости купцов и духовном подвиге местных святых. О том, как появился, вырос и окреп Великий Устюг, как местоположение города способствовало его расцвету и одновременно доставляло немало трудностей. А еще покажу переулок, где находятся резиденция и почта Деда Мороза.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.