Мы осмотрим Соборное дворище — главный храмовый комплекс города. Посетим Прокопьевский собор, погуляем по набережной, увидим купеческие особняки и каменную церковь Вознесения. Под её сводами покоятся устюжские святые Иоанн и Мария — вы перенесётесь во времена татаро-монгольского ига и услышите историю их жизни. А также заглянете на территорию Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Вы узнаете, почему Вологодскую область называют Северной Фиваидой и чем она известна. Я расскажу о славе устюжских мастеров, отваге землепроходцев, предприимчивости купцов и духовном подвиге местных святых. О том, как появился, вырос и окреп Великий Устюг, как местоположение города способствовало его расцвету и одновременно доставляло немало трудностей. А еще покажу переулок, где находятся резиденция и почта Деда Мороза.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.