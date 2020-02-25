2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Богатая история Великого Устюга

Я расскажу о первых упоминаниях и основании поселения в начале 13 века, а также о значимом месторасположении, благодаря которому многие века город был крайне важным стратегическим и торговым центром государства. Вы услышите легенды и сказания, в которых Великий Устюг стоит особняком среди собратьев в северном регионе. Узнаете, почему долгое время он считался вольным городом, какую роль сыграли устюжане в освоении Сибири и услышите о наших именитых первооткрывателях.

Древние памятники города

Вы побываете на месте средневекового укрепленного центра, городища. Возле самого нарядного храма Великого Устюга — церкви Вознесения — поговорим о том, как город пережил татаро-монгольское нашествие. А на территории Михайло-Архангельского монастыря, одной из старейших обителей Русского Севера, вы получите полное представление о его исконном ансамбле, ведь здесь сохранились все основные постройки.

Соборное дворище, или северный Суздаль

В самом сердце Великого Устюга, на маленьком пятачке земли расположено шесть храмов, три из которых — соборы. В этом старинном комплексе вы узнаете о событиях 14-15 вв., когда Устюг стал частью Московского княжества и превратился в преуспевающий купеческий город. Услышите легенду о его покровителе — Прокопии Праведном, посетите храм святого и, при желании, посидите на камушке Прокопия, который, по местным поверьям, обладает особой силой.