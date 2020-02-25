2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поразиться истории одного из древнейших городов Русского Севера и вдохновиться пейзажами церквей

Александр
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Александр – ваш гид
Великий Устюг известен как родина Деда Мороза, но такой статус появился лишь 20 лет назад, а до этого было целых 8 веков яркой истории.

Вы узнаете, как торговые пути на Запад, а позже и Восток определяли его судьбу.

Осмотрите древние обители, а также услышите о географических открытиях, совершенных нашими земляками, и роли устюжан в освоении Сибири.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков

Что вас ожидает

Богатая история Великого Устюга
Я расскажу о первых упоминаниях и основании поселения в начале 13 века, а также о значимом месторасположении, благодаря которому многие века город был крайне важным стратегическим и торговым центром государства. Вы услышите легенды и сказания, в которых Великий Устюг стоит особняком среди собратьев в северном регионе. Узнаете, почему долгое время он считался вольным городом, какую роль сыграли устюжане в освоении Сибири и услышите о наших именитых первооткрывателях.

Древние памятники города
Вы побываете на месте средневекового укрепленного центра, городища. Возле самого нарядного храма Великого Устюга — церкви Вознесения — поговорим о том, как город пережил татаро-монгольское нашествие. А на территории Михайло-Архангельского монастыря, одной из старейших обителей Русского Севера, вы получите полное представление о его исконном ансамбле, ведь здесь сохранились все основные постройки.

Соборное дворище, или северный Суздаль
В самом сердце Великого Устюга, на маленьком пятачке земли расположено шесть храмов, три из которых — соборы. В этом старинном комплексе вы узнаете о событиях 14-15 вв., когда Устюг стал частью Московского княжества и превратился в преуспевающий купеческий город. Услышите легенду о его покровителе — Прокопии Праведном, посетите храм святого и, при желании, посидите на камушке Прокопия, который, по местным поверьям, обладает особой силой.

Организационные детали

Экскурсия может проходить как пешком, так и на автотранспорте. На стоимость это не влияет.

Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Великий Устюг — путешествие в глубь веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я уже 45 лет живу в Великом Устюге и очень люблю свой город. Люблю рассказывать о нем всем, кто неравнодушен к атмосфере древности и самобытности Русского Севера. У нашего города очень интересная и насыщенная история. Великий Устюг — нечто гораздо большее, чем место резиденции всероссийского Деда Мороза. И я буду рад открыть его всем моим гостям!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень доброжелательно. Спасибо!
19 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Интересно! Факты чередуются вопросами и загадками. Получается полное вовлечение в историю!! Считаю просто необходимым заказывать такую экскурсию по городу. Захотелось приехать еще раз!

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