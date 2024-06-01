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Билеты
2 часа
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Аланские танцы и традиционная музыка»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
- ССветлана16 мая 2024Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
- ААнна16 мая 2024Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
- ЕЕлена10 мая 2024Очень Вкусно, безумно интересно, увлекательно-развлекательно, Всем рекомендую!
- KKsenia7 мая 2024Огромная благодарность гиду Зарине за подробный экскурс в историю Владикавказа. Благодаря ей на всех экскурсиях мы уже знали базу и
- ЛЛора2 мая 2024Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрут и легкость восприятия даже исторических дат! Музыкально-гастрономический вечер тоже прекрасно организован. Ведущий и весь коллектив отработали на все 100. Достойный выбор еды и напитков.
- ТТатьяна26 февраля 2023Захватывающее путешествие, невероятные виды и солнечная погода, оставили ощущение что это был яркий сон. Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах. Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музыкальные»
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