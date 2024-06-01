Ю Юлия Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.

С Светлана Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.

А Анна Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.

Е Елена Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом Очень Вкусно, безумно интересно, увлекательно-развлекательно, Всем рекомендую!

K Ksenia Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом читать дальше информация воспринималась легче) Под большим впечатлением остались и после Аланского вечера. Приятный вечер, отличный поющий и харизматичный ведущий, красивые танцы и музыка, интерактив. Вкусная еда. Вечер прошел на одном дыхании. Очень рекомендуем к посещению именно интеграцию этих событий! Спасибо 🙏 Огромная благодарность гиду Зарине за подробный экскурс в историю Владикавказа. Благодаря ей на всех экскурсиях мы уже знали базу и

Л Лора Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрут и легкость восприятия даже исторических дат! Музыкально-гастрономический вечер тоже прекрасно организован. Ведущий и весь коллектив отработали на все 100. Достойный выбор еды и напитков.