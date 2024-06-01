Музыкальные – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«Аланские танцы и традиционная музыка»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
«А после мы сопроводим вас на традиционный Аланский вечер: зажигательные танцы, национальные песни, знакомство с традициями и вкусное осетинское застолье»
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Шоу замечательное. Ведущий с красивым голосом. Еды достаточно.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Спасибо, всё прошло отлично. Спасибо большое организаторам за прошедший вечер.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Очень Вкусно, безумно интересно, увлекательно-развлекательно, Всем рекомендую!
  • K
    Ksenia
    7 мая 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Огромная благодарность гиду Зарине за подробный экскурс в историю Владикавказа. Благодаря ей на всех экскурсиях мы уже знали базу и
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    информация воспринималась легче) Под большим впечатлением остались и после Аланского вечера. Приятный вечер, отличный поющий и харизматичный ведущий, красивые танцы и музыка, интерактив. Вкусная еда. Вечер прошел на одном дыхании. Очень рекомендуем к посещению именно интеграцию этих событий! Спасибо 🙏

  • Л
    Лора
    2 мая 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрут и легкость восприятия даже исторических дат! Музыкально-гастрономический вечер тоже прекрасно организован. Ведущий и весь коллектив отработали на все 100. Достойный выбор еды и напитков.
    Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрутПрекрасная экскурсия! Очень рекомендую! Наш гид Зарина влюбила нас во Владикавказ! Прекрасная подача информации, интереснейший маршрут
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2023
    Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
    Захватывающее путешествие, невероятные виды и солнечная погода, оставили ощущение что это был яркий сон. Ахсарбек, открыл глаза на Осетию, мы услышали очень много интересного об истории народа, традициях и соприкоснулись с тайной скрытой глубоко в горах. Мы обязательно вернёмся, спасибо Ахшар.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музыкальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
  3. Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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