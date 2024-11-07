Экскурсии в помещении Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
74 отзыва
2 часа
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
3 янв в 19:30
5 янв в 19:30
2 200 за билет
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
2.5 часа
Билеты
Лучший выбор
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Послушать музыку, увидеть танцы и попробовать национальные блюда
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
8 дек в 18:00
3 800 за билет
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
2 часа
Индивидуальная
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Постичь таинства производства пива и попробовать лучшие сорта
Начало: У пивзавода
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    7 ноября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Великолепный вечер! Где еще можно было так близко подойти к культуре и традициям прекрасного народа! Пришли туда в ожидании хорошего
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    времяпрепровождения и ушли с прекрасным настроением и багажом знаний. Супер ведущий, какие танцы, музыка завораживала. Хотите похвастаться, что Вы знаете все про Осетию, советую посетить именно это мероприятие! Алана спасибо Вам огромное!

  • С
    Светлана
    7 ноября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Красивые артисты, традиционные танцы Осетии, песни, ведущий зажигалочка с тостами на двух языках. Вечер прошел отлично. Еды много.
  • А
    Александра
    7 октября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
  3. Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Город мертвых
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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