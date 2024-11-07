2 часа
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
3 янв в 19:30
5 янв в 19:30
2 200₽ за билет
2.5 часа
Билеты
Лучший выборТрадиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Послушать музыку, увидеть танцы и попробовать национальные блюда
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
8 дек в 18:00
3 800₽ за билет
2 часа
Индивидуальная
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Постичь таинства производства пива и попробовать лучшие сорта
Начало: У пивзавода
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина7 ноября 2024Великолепный вечер! Где еще можно было так близко подойти к культуре и традициям прекрасного народа! Пришли туда в ожидании хорошего
- ССветлана7 ноября 2024Красивые артисты, традиционные танцы Осетии, песни, ведущий зажигалочка с тостами на двух языках. Вечер прошел отлично. Еды много.
- ААлександра7 октября 2024Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В помещении»
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