Кавказ — это не только удивительная природа и великолепные горы, но и многовековая история, тесно переплетенная с современными реалиями.
Познакомьтесь с тремя кавказскими республиками — Осетией, Ингушетией, Чечней — в одном туре! Всего за три дня вы посетите самые известные достопримечательности и природные локации, проникнетесь духом и культурой этого удивительного края.
Познакомьтесь с тремя кавказскими республиками — Осетией, Ингушетией, Чечней — в одном туре! Всего за три дня вы посетите самые известные достопримечательности и природные локации, проникнетесь духом и культурой этого удивительного края.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Город мертвых «Даргавс»
- Мидаграбинская долина
- Качели над пропастью
- Высокогорный Аланский монастырь
- Дзивгисская крепость
- Кадаргаванский каньон
- Башни и оборонительные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
- Цей-Лоамский перевал
- Нихалоевские водопады
- Ушкалойские башни
- Цой-Педе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Первый день — Осетия.
- Кармадонское ущелье. Проедем по самому живописному ущелью в регионе. Здесь до сих пор видны следы схода ледника Колка.
- Город мертвых «Даргавс». Вы увидите самый крупный могильник в окружении гор, включающий в себя 97 склепов. Поговорим о городе мертвых как о таинственной части древней культуры региона.
- Мидаграбинская долина. В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами. За каменным барьером расположены три ледника — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан, дающие жизнь Мидаграбинским водопадам. Важно: водопады сезонные, доступны для посещения с июня по октябрь — в остальное время они не функционируют либо маловодны.
- Качели над пропастью — это место, где можно сделать много красивых атмосферных снимков.
- Высокогорный Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор.
- Дзивгисская крепость. Древнее фортификационное сооружение, снискавшее немалую славу в здешних местах и по всей России. Здесь мы зайдем внутрь самой неприступной цитадели.
- Кадаргаванский каньон — прекрасное природное творение, которое является частью Куртатинского ущелья. Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес и остроконечные скалы, поднимитесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван.
- Второй день — Ингушетия.
- Башни и оборонительные комплексы Ингушетии. Вы посетите комплекс Эрзи, где узнаете его историю, познакомитесь со структурой сооружений и их назначением. Возле башни Таргима — «боевых глаз ущелья» — я расскажу о братском котле, его потусторонних хранителях и способе спастись от кровной мести. У оборонительного комплекса Вовнушки, построенного на острых гребнях скал, мы поговорим о визитной карточке Ингушетии.
- Далее в программе — интересный религиозный объект, на примере которого мы разберем синтез грузинского и ингушского зодчества. Вы узнаете о строительных этапах и периодах храма. А после отправитесь в город Эгикхал, где речь пойдет о известном погребальном памятнике —Эгикальском могильнике.
- В завершении программы вы подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, где увидите место слияния рек Гулай и Асса. С марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада.
- Третий день — Чечня.
- Вначале мы посетим каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты. Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням. Мы пройдем по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс.
- В одном из крупнейших некрополей региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город Мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открывается живописный вид на два ущелья.
Важно знать:
- Третий день, по желанию, можно заменить на посещение достопримечательностей в городах Грозный, Аргун, Шали — оговаривается в личном общении.
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении), так как маршруты проходят по пограничным зонам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Дополнительные расходы: посещение Даргавса — 100 руб. /чел., въезд в заповедник — 150 руб. /чел., посещение водопадов — 100 руб. /чел.
- Обед оплачивается отдельно
- Место начала и завершения?
- Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении), так как маршруты проходят по пограничным зонам.
- Дополнительные расходы: посещение Даргавса — 100 руб. /чел., въезд в заповедник — 150 руб. /чел., посещение водопадов — 100 руб. /чел.
- Обед оплачивается отдельно.
- Возможно проведение многодневных экскурсий по республикам Кавказа по Вашему усмотрению
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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