Путешествие по Куртатинскому ущелью - это череда открытий. Участники пройдут по тропам, где природа и история переплелись в единое полотно. Пещерная крепость, Кадаргаванский каньон и лик горца - лишь часть
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горные пейзажи
- 🗿 Уникальные исторические объекты
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Незабываемые виды с качелей
- 🏰 Пещерная крепость с историей
Что можно увидеть
- Кадаргаванский каньон
- Пещерная крепость
- Башенный комплекс Цмити
- Лик горца
Описание экскурсии
- Вы попробуете воду из родника — она льётся прямо с гор, прозрачная, ледяная, с характерным вкусом.
- Пройдёте по дну Кадаргаванского каньона, где сквозь камень веками пробивалась горная река Фиагдон — одна из самых живописных в Осетии.
- Исследуете пещерную крепость — сеть оборонительных построек, скрытых в скале. Это место до сих пор хранит следы давних сражений.
- Побываете у башенного комплекса Цмити, основанного, по легенде, соратником последнего аланского царя Ос-Багатара.
- Пощекочите нервы на качелях, установленных прямо над обрывом. Вид — как с киноэкрана.
- Увидите лик горца, будто высеченный на вершине скалы самой природой — редкий природный феномен.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Nissan Elgrand, Renault Duster, Jeep Liberty или Nissan Pathfinder.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 964 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кузнецова
4 сен 2025
Спасибо большое Тимуру!!! Экскурсию провел отлично. Мы очень благодарны! Рассказывал очень интересно, не монотонно, слушать было одно удовольствие. Прекрасный гид и человек!
