Лик горца и другие чудеса Осетии

Погрузитесь в мир Куртатинского ущелья: горные реки, древние селения и уникальные природные феномены ждут вашего визита
Путешествие по Куртатинскому ущелью - это череда открытий. Участники пройдут по тропам, где природа и история переплелись в единое полотно. Пещерная крепость, Кадаргаванский каньон и лик горца - лишь часть
того, что ожидает. Вид на горные реки и качели над пропастью подарят незабываемые эмоции. Это маршрут для тех, кто ищет приключения и новые впечатления. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку максимально комфортной

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные горные пейзажи
  • 🗿 Уникальные исторические объекты
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Незабываемые виды с качелей
  • 🏰 Пещерная крепость с историей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Кадаргаванский каньон
  • Пещерная крепость
  • Башенный комплекс Цмити
  • Лик горца

Описание экскурсии

  • Вы попробуете воду из родника — она льётся прямо с гор, прозрачная, ледяная, с характерным вкусом.
  • Пройдёте по дну Кадаргаванского каньона, где сквозь камень веками пробивалась горная река Фиагдон — одна из самых живописных в Осетии.
  • Исследуете пещерную крепость — сеть оборонительных построек, скрытых в скале. Это место до сих пор хранит следы давних сражений.
  • Побываете у башенного комплекса Цмити, основанного, по легенде, соратником последнего аланского царя Ос-Багатара.
  • Пощекочите нервы на качелях, установленных прямо над обрывом. Вид — как с киноэкрана.
  • Увидите лик горца, будто высеченный на вершине скалы самой природой — редкий природный феномен.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Nissan Elgrand, Renault Duster, Jeep Liberty или Nissan Pathfinder.
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 964 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Кузнецова
4 сен 2025
Спасибо большое Тимуру!!! Экскурсию провел отлично. Мы очень благодарны! Рассказывал очень интересно, не монотонно, слушать было одно удовольствие. Прекрасный гид и человек!
