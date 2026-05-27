В приятной девичьей компании окунёмся в атмосферу осетинского гостеприимства. На неутомительной прогулке по Владикавказу мы поговорим о роли женщины в культуре Осетии. А после вас ждёт мастер-класс по выпечке настоящих осетинских пирогов — ароматных и сытных. Уходя, вы заберёте с собой не только пирог, но и впечатления о кулинарных традициях Осетии.

Описание мастер-класса

Прогулка по Владикавказу (1,5 часа)

Перезнакомимся, при желании выпьем по чашечке ароматного кофе и отправимся на прогулку по центру города. Пройдём по проспекту Мира, полюбуемся разнообразием архитектурных стилей Владикавказа. Поговорим о роли женщин в истории Осетии и о наших национальных традициях. Я расскажу, почему на свадьбе невеста почти всё время стоит в углу.

Мастер-класс по выпечке осетинского пирога и дегустация (1,5 часа)

В ресторане национальной кухни профессиональный повар научит вас печь традиционные осетинские пироги с сыром. Каждая участница приготовит собственный пирог приблизительно 35 см в диаметре (около 800 грамм). Готовые пироги можно будет попробовать сразу после мастер-класса или забрать с собой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.