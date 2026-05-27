В приятной девичьей компании окунёмся в атмосферу осетинского гостеприимства. На неутомительной прогулке по Владикавказу мы поговорим о роли женщины в культуре Осетии. А после вас ждёт мастер-класс по выпечке настоящих осетинских пирогов — ароматных и сытных. Уходя, вы заберёте с собой не только пирог, но и впечатления о кулинарных традициях Осетии.
Описание мастер-класса
Прогулка по Владикавказу (1,5 часа)
Перезнакомимся, при желании выпьем по чашечке ароматного кофе и отправимся на прогулку по центру города. Пройдём по проспекту Мира, полюбуемся разнообразием архитектурных стилей Владикавказа. Поговорим о роли женщин в истории Осетии и о наших национальных традициях. Я расскажу, почему на свадьбе невеста почти всё время стоит в углу.
Мастер-класс по выпечке осетинского пирога и дегустация (1,5 часа)
В ресторане национальной кухни профессиональный повар научит вас печь традиционные осетинские пироги с сыром. Каждая участница приготовит собственный пирог приблизительно 35 см в диаметре (около 800 грамм). Готовые пироги можно будет попробовать сразу после мастер-класса или забрать с собой.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном парке
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 449 туристов
Привет! Меня зовут Анна, и я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы все родились и выросли в Северной Осетии, работаем в сфере туризма более 4 лет. С большим удовольствием познакомим
