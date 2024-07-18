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Во время смены локации в машине мы много разговаривали, узнавали интересные факты, обычаи Ингушетии. Гид заменил нам профессионального фотографа и видеографа 🔥 так же у нас была мини медитация, порхали в своем воображении над горами как птички 🦅 Висхан пригласил нас в свою башню, а в замен попросил подарить ему камень (Кто не знает чем порадовать Кавказца, для вас подсказка - камень. Об этой традиции нам рассказал гид). Экскурсия немного затянулась из-за нашей любопытности и вернулись в город мы уже поздно, но это было бонусом 😉 Так же, было приятно получить подарок от Висхаза в виде банки меда в честь дня рождения 😌 P.S. Девушки, секретная информация про местный «лайфхак» пикаперов от Висхана. Если парень говорит что у него большое производство на 200 и более работников, стоит уточнить о каком производстве именно идет речь😏 скорее всего это производство меда, а рабочие - пчелы 🐝