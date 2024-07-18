Почувствовать себя местным – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ глазами местных жителей
Пешая
253 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00 и 18:00, в пятницу в 14:00
Сегодня в 14:00
23 июля в 14:00
1 000 за человека
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Джиппинг
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    18 июля 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Экскурсия познавательная, интересная, содержательная👍
  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
    Отлично провели время. Интересная и познавательная экскурсия, наполненная атмосферой невероятной любви Висхана к своему делу,к своему народу и обычаям. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно. На экскурсии были детки-дошкольники, никто не устал, маршрут не сложный, с остановками. Спасибо Альберт, очень внимательный и доброжелательный! Всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    5 июля 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Спасибо Альберту за интересную, динамичную экскурсию. 2 часа пролетели, как 10 минут, и это в жару +32 Муж сначала скептически отнёсся к предложению воспользоваться услугами гида, в итоге подтвердил, что все не зря!
  • Д
    Даша
    27 июня 2024
    Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
    Гид Висхан - аттестованный экскурсовод, который знает Ингушетию как свои пять пальцев 😎 Экскурсионный день проходил в комфортной и дружеской обстановке.
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    Во время смены локации в машине мы много разговаривали, узнавали интересные факты, обычаи Ингушетии. Гид заменил нам профессионального фотографа и видеографа 🔥 так же у нас была мини медитация, порхали в своем воображении над горами как птички 🦅 Висхан пригласил нас в свою башню, а в замен попросил подарить ему камень (Кто не знает чем порадовать Кавказца, для вас подсказка - камень. Об этой традиции нам рассказал гид). Экскурсия немного затянулась из-за нашей любопытности и вернулись в город мы уже поздно, но это было бонусом 😉 Так же, было приятно получить подарок от Висхаза в виде банки меда в честь дня рождения 😌 P.S. Девушки, секретная информация про местный «лайфхак» пикаперов от Висхана. Если парень говорит что у него большое производство на 200 и более работников, стоит уточнить о каком производстве именно идет речь😏 скорее всего это производство меда, а рабочие - пчелы 🐝

  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
    Экскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидеть и наслаждаться, никуда не
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    торопясь. Висхан чудесный гид, очень много интересного и необычного нам рассказал про Ингушетию. Узнали о культуре, роде, традициях и не только. Нам безумно понравилось. Как сказал мой муж «Висхан - Гид всея Руси»😁. Висхан, огромное тебе спасибо!!!! Мы обязательно еще вернемся и поедем с тобой дальше знакомиться с Кавказом😍

    Экскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидетьЭкскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидетьЭкскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидетьЭкскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидеть

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Почувствовать себя местным»

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  3. Северная Осетия в душевной компании
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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