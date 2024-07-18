1 чел.
По популярности
2 часа
Групповая
до 20 чел.
В трендеВладикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00 и 18:00, в пятницу в 14:00
Сегодня в 14:00
23 июля в 14:00
1 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКаменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна18 июля 2024Экскурсия познавательная, интересная, содержательная👍
- ЕЕлена18 июля 2024Отлично провели время. Интересная и познавательная экскурсия, наполненная атмосферой невероятной любви Висхана к своему делу,к своему народу и обычаям. Спасибо большое!
- ММария14 июля 2024Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно. На экскурсии были детки-дошкольники, никто не устал, маршрут не сложный, с остановками. Спасибо Альберт, очень внимательный и доброжелательный! Всем рекомендую!
- ООксана5 июля 2024Спасибо Альберту за интересную, динамичную экскурсию. 2 часа пролетели, как 10 минут, и это в жару +32 Муж сначала скептически отнёсся к предложению воспользоваться услугами гида, в итоге подтвердил, что все не зря!
- ДДаша27 июня 2024Гид Висхан - аттестованный экскурсовод, который знает Ингушетию как свои пять пальцев 😎 Экскурсионный день проходил в комфортной и дружеской обстановке.
- ДДарья24 июня 2024Экскурсия по горной Ингушетии превзошла все наши ожидания! Невероятная красота, которую не передать фото/видео, хотелось сидеть и наслаждаться, никуда не
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Почувствовать себя местным»
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