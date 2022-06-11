Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»

Вас ждет захватывающее мини-путешествие, в ходе которого вы сможете посмотреть на уникальные природные

Вас ждет захватывающее мини-путешествие, в ходе которого вы сможете посмотреть на уникальные природные и рукотворные памятники Осетии, узнать любопытные факты о местах по маршруту и даже порелаксировать в термальных источниках.
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Георгию Победоносцу
  • Горнолыжный курорт Цей и ледник Сказка
  • Зарамагском водохранилище
  • Мамисонское ущелье
  • Бирагзанские термальные источники

Программа экскурсии

Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы – памятником Георгию Победоносцу, святому, который очень почитаем в Осетии.
Мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. На этой высоте вы ощущаете, как близко находитесь к Создателю. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок.
Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды, вливается между зелеными и каменистыми холмами. С дрона получаются космические фотографии вне планетной цивилизации.
Поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м).
Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас – горы, горы, горы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Канатная дорога и вход на территорию термальных купелей оплачиваются на месте (300 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Мы знаем, где вас вкусно накормить.
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике.
  • Поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми, вечерним шашлыком под звездным небом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 по московскому времени

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