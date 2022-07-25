читать дальше уменьшить

в Даргавском ущелье), с местами памяти (памятник Сергею Бодрову и жертвам схода ледника Колка в Кармадонском ущелье), а по дороге насладились великолепием и живописностью панорамы гор. Также мы встретились с жемчужиной Северной Осетии - Мидаграбинскими водопадами!

Сложно передать словами все могущество, величие и красоту этой достопримечательности. Возможно, дорога к водопаду покажется вам немного трудной, но заранее предупреждаю Вас, что результат оправдает все Ваши ожидания!

На протяжении нашего маршрута, мы также увидели такие достопримечательности, как Качели над Верхним Фиагдоном, арт-объекты в виде осетинской буквы «ае» и «Меч в камне».



Наш проводник в этой поездке Азамат не только необыкновенный человек, но и удивительный рассказчик. Стоит отметить, что он не просто показал и проводил нас к этим местам, но и рассказал нам их историю, всевозможные традиции, легенды, переводил все встречающиеся стихотворения и слова на осетинском языке, объяснял их значение. Для ребят, которые находились впервые в Северной Осетии, это было очень важно для понимания и восприятия.



Хочется выразить огромную благодарность всей команде за Ваш труд, профессионализм и внимательность. Эта поездка вызвала столько восторга, удивления и восхищения, что она определённо надолго останется в нашей памяти.