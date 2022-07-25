Вас ждет захватывающее мини-путешествие, в ходе которого вы сможете посмотреть на уникальные природные и рукотворные памятники Осетии, узнать любопытные факты о местах по маршруту и даже порелаксировать в термальных источниках.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы – памятником Георгию Победоносцу, святому, который очень почитаем в Осетии. Мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. На этой высоте вы ощущаете, как близко находитесь к Создателю. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок. Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды, вливается между зелеными и каменистыми холмами. С дрона получаются космические фотографии вне планетной цивилизации. Поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м). Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас – горы, горы, горы!
Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Георгию Победоносцу
- Горнолыжный курорт Цей и ледник Сказка
- Зарамагском водохранилище
- Мамисонское ущелье
- Бирагзанские термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Канатная дорога и вход на территорию термальных купелей оплачиваются на месте (300 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу рассказать вам о невероятной поездки, которую организовала команда «Даргавс Тур».
Выбранный нами маршрут был несложный, но по нашему мнению невероятно захватывающий и красивый!
Мы познакомились с историческими памятниками культуры (город мертвых
Выбранный нами маршрут был несложный, но по нашему мнению невероятно захватывающий и красивый!
Мы познакомились с историческими памятниками культуры (город мертвых
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу рассказать вам о невероятной поездки, которую организовала команда «Даргавс Тур».
Выбранный нами маршрут был несложный, но по нашему мнению невероятно захватывающий и красивый!
Мы познакомились с историческими памятниками культуры (город мертвых
Выбранный нами маршрут был несложный, но по нашему мнению невероятно захватывающий и красивый!
Мы познакомились с историческими памятниками культуры (город мертвых
Вам был полезен этот отзыв?
А
Провели очень классную экскурсию 11 сентября. Гидом был Георгий. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Экскурсия началась с 5 утра(сразу как прилетели). Повезло с погодой. И были первыми на всех объектах.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Поездка понравилась! Спасибо гиду Сослану за хорошее настроение, вкусный чай в термосе. Услышали и узнали много новой информации об Осетии, традициях, рассказы были не навязчивые (для меня важно) и лились как песня))). Человек удивительно внимателен к деталям и отлично чувствует когда туристы готовы слушать, а когда они наслаждаются звуками природы (пением птиц, шумом воды и тп)))).
Вам был полезен этот отзыв?
О
посетили экскурсию Стихия воды с Зелимханом. гид увлекательно рассказывал о локациях и ответил на все наши вопросы, учёл все пожелания. поездка прошла с комфортом и в приятной доброжелательной атмосфере. виды на осенние пейзажи завораживают😍планируем вернуться снова и обратиться к этому же гиду за новыми экскурсиями в интересные локации
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ездили на экскурсию Стихия воды. Мои подростки в восторге. Были в надежных руках экскурсовода Георгия. Очень внимательный и доброжелательный. Спасибо за положительные эмоции и безопасную дорогу!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»»
Мини-группа
до 12 чел.
Кавказ в красках: от ледника Сказка до горячих источников Бирагзанга
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Начало: На проспекте Коста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Откройте для себя красоту Цейского ледника. Пройдите по экотропе, насладитесь панорамами и почувствуйте величие природы в компании опытного гида
16 авг в 08:30
22 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
16 авг в 08:30
5000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
«Этот волшебный Цей» - тур в мини-группе: ущелья и Сказский ледник
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
3040 ₽
3200 ₽ за человека
11 900 ₽ за экскурсию