Программа экскурсии

Начиная свой путь, мы прямо на дороге встретимся с огромным монументом в виде всадника, выпрыгивающего из скалы – памятником Георгию Победоносцу, святому, который очень почитаем в Осетии.

Мы доставим вас на горнолыжный курорт Цей и к леднику Сказка. Поднимемся на канатке на высоту приблизительно в 2500 м. над уровнем моря, там вас будут ждать невероятные виды. На этой высоте вы ощущаете, как близко находитесь к Создателю. Во многих местах цветет Иван-чай, который добавляет ярких красок.

Не менее завораживающий вид ждет вас на Зарамагском водохранилище. Теплая по цвету, бирюзовая мощь воды, вливается между зелеными и каменистыми холмами. С дрона получаются космические фотографии вне планетной цивилизации.

Поедем в один из труднодоступных и самых завораживающих уголков Осетии, в Мамисонское ущелье. Тут мы вам покажем боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. И конечно, вы увидите вершины Тепли (4423 м) и Нар (3949 м).

Закончим экскурсию релаксом в Бирагзанских термальных источниках (берите купальные принадлежности), где вы сможете отдохнуть после насыщенного туристического дня телом и душой, в воде температурой 40 градусов. А вокруг вас – горы, горы, горы!