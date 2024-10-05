В каждом регионе вы сможете попробовать особенное блюдо: нежнейшие лепешки с картошкой, творогом и тыквой, которые
Программа тура по дням
Встреча
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер с 12:00-13:00.
14:00Обед.
15:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
19:00-20:00Ужин.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», в апартаментах в Армхи).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00-14:00Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
19:00-20:00 Ужин.
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00Завтрак в отеле.
09:00Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
19:00-20:00Ужин.
Экскурсия по г. Грозный
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд с вещами в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.
Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
- Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира.
- Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
14:30 Обед.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Шали.
Мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети – еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00-20:00 Ужин.
Трансфер до аэропорта г. Грозный
08:00-09:00Завтрак в отеле.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
12:00-13:00 Трансфер до аэропорта г. Грозный.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|49000
|57000
|44500
|Даты с 01.03.2025
|55000
|61600
|50000
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Армхи
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Чайка
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Апартаменты в Армхи
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Нохчо Стар
Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.
Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.
Эдельвейс
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полный пансион): кроме завтрака в первый день и обеда, ужина в пятый день тура
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание в гостиницах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
- Медицинская страховка
- Бассейн и тренажерный зал
- Конные прогулки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.