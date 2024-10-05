Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся

Подарите себе 5 дней гастрономических впечатлений и путешествий по памятным местам Ингушетии, Осетии и Чечни.

В каждом регионе вы сможете попробовать особенное блюдо: нежнейшие лепешки с картошкой, творогом и тыквой, которые
читать дальше

просто тают во рту, восхитительной чурек из кукурузной муки, осетинские пироги, шашлыки, галушки — и все это под аккомпанемент чистейшего горного воздуха, кристальной питьевой воды и незабываемых видов! Надежное, чуткое и внимательное сопровождение наших сотрудников прилагается.

5
3 отзыва
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер с 12:00-13:00.

14:00Обед.

15:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

19:00-20:00Ужин.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», в апартаментах в Армхи).

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00-14:00Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

19:00-20:00 Ужин.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

08:00-09:00Завтрак в отеле.

09:00Выезд с вещами в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).

19:00-20:00Ужин.

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по г. Грозный

8:00-09:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд с вещами в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный: Храм Михаила Архангела.

Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.

Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.

  • Мечеть «Сердце Чечни» одна из самых больших мечетей мира.
  • Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

14:30 Обед.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива “Эдельвейс”, “Беркат”).

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека «Сердце Матери».

Шали.

Мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

19:00-20:00 Ужин.

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
5 день

Трансфер до аэропорта г. Грозный

08:00-09:00Завтрак в отеле.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

12:00-13:00 Трансфер до аэропорта г. Грозный.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025490005700044500
Даты с 01.03.2025550006160050000

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Армхи

3 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

АрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхи

Чайка

3 ночи

Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.

В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

ЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайка

Апартаменты в Армхи

3 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в Армхи

Нохчо Стар

1 ночь

Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.

Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Эдельвейс

1 ночь

«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».

К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.

На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.

В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.

ЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейсЭдельвейс

Беркат

1 ночь

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полный пансион): кроме завтрака в первый день и обеда, ужина в пятый день тура
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание в гостиницах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Медицинская страховка
  • Бассейн и тренажерный зал
  • Конные прогулки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компаниейКомпания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией
С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
от 49 000 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
На автобусе
3 отзыва
8 дней
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 75 000 за человека
5 счастливых зимних дней на Кавказе
На автобусе
3 отзыва
5 дней
5 счастливых зимних дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 36 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
ХорошоТам