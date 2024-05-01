Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
За три дня вы побываете в главных исторических местах республики, увидите крепости и родовые постройки средних веков. Насладитесь видами высоких склонов, традиционной едой и погрузитесь в культуру региона.
А ещё вас ждёт прилив адреналина от прогулки по прозрачному полу смотровой площадки на многометровой высоте.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостинице «Армхи» или корпус «Чайка». Альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
Достопримечательности Магаса
Встречаемся и едем в молодую столицу Ингушетии, город Магас, которому всего 20 лет. По приезде пообедаем и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После ужина разместимся в гостинице, и вы отдохнёте после насыщенного дня.
Башни и крепости горной Ингушетии
Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.
Поужинаем в 18:00 и вернёмся в гостиницу.
Отъезд
Утром выезжаем из гостиницы в аэропорт/на ж. -д. вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Все трансферы по программе
- Проживание
- 3-разовое питание
- Экскурсии и походы по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Ужины
- При одноместном размещении стоимость тура составит 33 500 руб