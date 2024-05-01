Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Авторский тур во Владикавказе

Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу

Говоришь «Ингушетия», представляешь башни. Говоришь «башни», представляешь Ингушетию.

За три дня вы побываете в главных исторических местах республики, увидите крепости и родовые постройки средних веков. Насладитесь видами высоких склонов, традиционной едой и погрузитесь в культуру региона.

А ещё вас ждёт прилив адреналина от прогулки по прозрачному полу смотровой площадки на многометровой высоте.
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
7
мая
9
мая
17
мая
31
мая
11
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице «Армхи» или корпус «Чайка». Альтернативы: гостиницы «Владикавказ», «Люкс», «Планета Люкс», гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи. Стоимость тура указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин — только с мужчинами, женщин — с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Магаса

Встречаемся и едем в молодую столицу Ингушетии, город Магас, которому всего 20 лет. По приезде пообедаем и отправимся на экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям республики. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в самой высокой в Ингушетии башне «Согласие». Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку с прозрачным полом — яркие ощущения!
После ужина разместимся в гостинице, и вы отдохнёте после насыщенного дня.

Достопримечательности МагасаДостопримечательности МагасаДостопримечательности МагасаДостопримечательности МагасаДостопримечательности МагасаДостопримечательности Магаса
2 день

Башни и крепости горной Ингушетии

Позавтракав, отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты и башни и крепости средних веков. В прошлом каждый род возводил фамильные башни, секреты строительства которых передавались из поколения в поколение. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который теперь хранится в Эрмитаже.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину, со всех сторон окружённую неприступными горными склонами. Побываем в посёлке Таргим — покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда отправимся в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах. Некоторых из них достигают 3 этажей и хранят останки более 200 человек. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано не случайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий Шёлковый путь.

Поужинаем в 18:00 и вернёмся в гостиницу.

Башни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной ИнгушетииБашни и крепости горной Ингушетии
3 день

Отъезд

Утром выезжаем из гостиницы в аэропорт/на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Экскурсии и походы по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Ужины
  • При одноместном размещении стоимость тура составит 33 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыХрам Тхаба-ЕрдыПопулярные местаСвятые местаВовнушкиЭгикалДжейрахское ущельеБашня СогласияПрирода и пейзажиГоры

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