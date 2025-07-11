Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Будем заниматься телесными и дыхательными практиками, проведём ом-чантинг и трансформационную игру, встанем на гвозди, совершим своеобразное паломничество к храму в Гергети и помедитируем рядом с ним»
11 июл в 12:00
19 сен в 12:00
88 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, аэропорт или место в городе по догово...
«Проедем по Военно-Грузинской дороге, рассмотрим древние монастыри, прогуляемся по Тбилиси и увидим главный храм страны в Мцхете»
14 июл в 17:00
21 июл в 17:00
55 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
«Посетим храм Баграта, отличающийся от остальных церквей: это единственный собор с такими пропорциями и масштабом, возведённый на горе»
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 95 000.
Уникальные туры по соборам и храмам Владикавказа. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!