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Храмы и соборы Владикавказа с гидом

Найдено 3 тура в категории «Соборы и храмы» во Владикавказе, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
На машине
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Будем заниматься телесными и дыхательными практиками, проведём ом-чантинг и трансформационную игру, встанем на гвозди, совершим своеобразное паломничество к храму в Гергети и помедитируем рядом с ним»
11 июл в 12:00
19 сен в 12:00
88 500 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
На машине
5 дней
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, аэропорт или место в городе по догово...
«Проедем по Военно-Грузинской дороге, рассмотрим древние монастыри, прогуляемся по Тбилиси и увидим главный храм страны в Мцхете»
14 июл в 17:00
21 июл в 17:00
55 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
На машине
6 дней
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
«Посетим храм Баграта, отличающийся от остальных церквей: это единственный собор с такими пропорциями и масштабом, возведённый на горе»
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
  2. Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
  3. Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Башня Согласия
  9. Аланский монастырь
  10. Джейрахское ущелье
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 55 000 до 95 000.
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