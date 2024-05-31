1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
«Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, напоминающем ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Экскурсия проводится только в тёплое время года, но, если условия зимой позволят, сможем провести и в зимнее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Всё было супер! Алану спасибо за всё!
- ММария16 мая 2024Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!
- ММаксим13 мая 2024Замечательная экскурсия. Всё организовано на высоком уровне.
- ААйгерим8 мая 2024Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
- аанна4 мая 2024Все сложилось - удивительно красивая природа, хорошая погода, вкусные хинкали)))) увидела, как начинаются большие реки из маленьких снежных ручейков, необычные родники, древние храмы, роскошные горы и приветливые люди))) Искренняя благодарность Эдуарду за поездку. Профессионально, надёжно, спокойно.
- ММарина26 апреля 2024Огромное спасибо Наталье, за проведённую экскурсию по Владикавказу! Грамотная речь, глубокие и интересные знания. Рассказывает с любовью о своём городе,
- ААнастасия22 апреля 2024Спасибо Натали за приятное знакомство с чудесным Владикавказом. Узнали историю города и Осетии, посетили знаковые места, получилась очень интересная прогулка.
- ЮЮлия22 апреля 2024Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую
- ААйрат10 января 2024Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!
- ООксана30 июля 2023Нашим гидом был Хетаг, просто замечательный молодой человек! Очень интересно рассказал о традициях и обычаях народа Алании. Отвечал на вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зимние»
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