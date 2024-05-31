Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Владикавказу

Найдено 5 экскурсий в категории «Зимние» во Владикавказе, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
«Мы побываем в пещерном Тирском Богородицко-Рождественском мужском монастыре и на источнике Багиата, напоминающем ярко-красный вулкан, из которого бьет минеральная газированная вода»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Экскурсия проводится только в тёплое время года, но, если условия зимой позволят, сможем провести и в зимнее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Всё было супер! Алану спасибо за всё!
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Здравствуй, Владикавказ
    Замечательная экскурсия. Всё организовано на высоком уровне.
  • А
    Айгерим
    8 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
  • а
    анна
    4 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Все сложилось - удивительно красивая природа, хорошая погода, вкусные хинкали)))) увидела, как начинаются большие реки из маленьких снежных ручейков, необычные родники, древние храмы, роскошные горы и приветливые люди))) Искренняя благодарность Эдуарду за поездку. Профессионально, надёжно, спокойно.
  • М
    Марина
    26 апреля 2024
    Здравствуй, Владикавказ
    Огромное спасибо Наталье, за проведённую экскурсию по Владикавказу! Грамотная речь, глубокие и интересные знания. Рассказывает с любовью о своём городе,
    читать дальше

    республике, народе! Нас было две семейные пары (4 человека). Всем очень понравилось! Рекомендуем знакомство с Владикавказом провести с Натальей! Спасибо! Обязательно вернемся к Вам!

    Огромное спасибо Наталье, за проведённую экскурсию по Владикавказу! Грамотная речь, глубокие и интересные знания. Рассказывает сОгромное спасибо Наталье, за проведённую экскурсию по Владикавказу! Грамотная речь, глубокие и интересные знания. Рассказывает с
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Здравствуй, Владикавказ
    Спасибо Натали за приятное знакомство с чудесным Владикавказом. Узнали историю города и Осетии, посетили знаковые места, получилась очень интересная прогулка.
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую
  • А
    Айрат
    10 января 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!
  • О
    Оксана
    30 июля 2023
    Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
    Нашим гидом был Хетаг, просто замечательный молодой человек! Очень интересно рассказал о традициях и обычаях народа Алании. Отвечал на вопросы
    читать дальше

    и поддерживал непринужденную беседу. Сама экскурсия охватывает основные достопримечательности окрестности Владикавказа. Хетаг не торопил нас и давал полностью насладиться красотой природы. На обед остановились в придорожном кафе где мы съели ну очень вкусный осетинский пирог с мячом. Мы путешествуем с нашим любимцем и что очень важно нам разрешили взять его с собой, для нас это большой плюс.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Владикавказа - в Южную Осетию
  2. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
  3. Владикавказ - родного города старинные черты
  4. Здравствуй, Владикавказ
  5. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Зимние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Зимние», 110 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам