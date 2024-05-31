А Андрей Из Владикавказа - в Южную Осетию Всё было супер! Алану спасибо за всё!

М Мария Владикавказ - родного города старинные черты Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!

М Максим Здравствуй, Владикавказ Замечательная экскурсия. Всё организовано на высоком уровне.

А Айгерим Из Владикавказа - в Южную Осетию Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!

а анна Из Владикавказа - в Южную Осетию Все сложилось - удивительно красивая природа, хорошая погода, вкусные хинкали)))) увидела, как начинаются большие реки из маленьких снежных ручейков, необычные родники, древние храмы, роскошные горы и приветливые люди))) Искренняя благодарность Эдуарду за поездку. Профессионально, надёжно, спокойно.

М Марина Здравствуй, Владикавказ читать дальше республике, народе! Нас было две семейные пары (4 человека). Всем очень понравилось! Рекомендуем знакомство с Владикавказом провести с Натальей! Спасибо! Обязательно вернемся к Вам! Огромное спасибо Наталье, за проведённую экскурсию по Владикавказу! Грамотная речь, глубокие и интересные знания. Рассказывает с любовью о своём городе,

А Анастасия Здравствуй, Владикавказ Спасибо Натали за приятное знакомство с чудесным Владикавказом. Узнали историю города и Осетии, посетили знаковые места, получилась очень интересная прогулка.

Ю Юлия Владикавказ - родного города старинные черты Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую

А Айрат Владикавказ - родного города старинные черты Интересный рассказ от человека, который знает и любит свой город. Экскурсия последовательна и охватывает значительную часть истории Осетии. Подача материала на отлично. За 2.5 часа узнал столько нового и время пролетело не заметно. Наталья спасибо!!!