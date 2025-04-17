Южная Осетия предлагает путешественникам уникальные природные и культурные достопримечательности. В рамках экскурсии посетите святилище Уастырджи, высокогорное поселение Нар и Рокский туннель. Откройте для себя этнографическую деревню Борджнис и насладитесь видом на древний Цхинвал. Завершите день на горячем источнике в селе Хеит. Эта экскурсия - идеальный способ провести день, наслаждаясь культурой и природой региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Южной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и теплыми днями. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной путешествие может быть затруднено из-за снегопадов и лавин, но все же возможно при благоприятных условиях.

Сейчас июнь — это идеальное время.