Южная Осетия предлагает путешественникам уникальные природные и культурные достопримечательности. В рамках экскурсии посетите святилище Уастырджи, высокогорное поселение Нар и Рокский туннель. Откройте для себя этнографическую деревню Борджнис и насладитесь видом на древний Цхинвал. Завершите день на горячем источнике в селе Хеит. Эта экскурсия - идеальный способ провести день, наслаждаясь культурой и природой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Древние культурные памятники
- 🍷 Дегустация местного вина
- ⛪ Посещение старинных монастырей
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Южной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и теплыми днями. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной путешествие может быть затруднено из-за снегопадов и лавин, но все же возможно при благоприятных условиях.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Святилище Уастырджи
- Рокский туннель
- Этнографическая деревня Борджнис
- Тирский монастырь
- Ередская церковь
- Дменисская крепость
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Путешествие по Южной Осетии будет проходить по следующему маршруту: Владикавказ — Нар — село Багиата — этнографическая деревня Борджнис — город Дзау — Тирский монастырь — Цхинвал — Дменисская крепость — горячий источник — возвращение во Владикавказ.
- Первая остановка — святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из крупнейших конных памятников в мире. В осетинской культуре Уастырджи почитают как покровителя мужчин, путешественников и воинов.
- Далее посетим высокогорное поселение Нар, родину Коста Хетагурова, основателя литературного осетинского языка. Его слова: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — моё отечество», — стали знаменитыми.
- После прохождения пограничного контроля проезжаем через Рокский туннель длиной 3800 метров. Это позволит нам попасть в Южную Осетию, где мы сможем насладиться прекрасными природными пейзажами и богатым культурным наследием.
- Остановимся в селе Багиата, чтобы попробовать местную минеральную воду, которая славится своими лечебными свойствами уже более ста лет.
- Посетим уникальную этнографическую деревню Борджнис, где вы сможете познакомиться с традиционным бытом осетин начала XVIII века. Здесь же можно продегустировать и купить вино местного производства, а также примерить национальные костюмы.
- В посёлке Дзау находится источник чистой воды, полезной для людей с проблемами пищеварения и повышенной кислотностью желудка.
- Также увидим Тирский монастырь, который является памятником христианской архитектуры IX-XIV веков. Здесь находятся пещерные храмы VI века. Монастырь пережил период расцвета христианства и образование Аланской митрополии.
- Прогулка по городу Цхинвали, древней столице Южной Осетии, которому более 1766 лет. Посетим Ередскую церковь, построенную в 906 году, одну из самых старых церквей региона.
- Посмотрим на Дменисскую феодальную крепость XIII века.
- В завершение тура посетим обзорную площадку над Цхинвали, где установлена статуя с флагом, качелями и красным пианино. Здесь открывается потрясающий вид на город.
• Последняя остановка — горячий источник в селе Хеит. Это удивительное место, которое подарит массу позитивных впечатлений и зарядит энергией. Важная информация:
- При себе иметь паспорт РФ.
- Для иностранных граждан требуются разрешительные документы.
- Время в пути составит от 14 до 16 часов. Расстояние — около 370 километров.
- На КПП возможны задержки из за лавин зимой или ранней весной.
По средам и воскресеньям в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи
- Высокогорный аул Нар (родина Коста Хетагурова)
- Рокский тоннель
- Источники Багиата
- Этнографическая деревня Борджнис
- Тирский монастырь
- Город Цхинвали
- Ередская церковь
- Дменисская крепость
- Смотровая площадка над Цхинвали
- Горячий источник в Хеит
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в музей
- Местное вино в бутылках
Место начала и завершения?
Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 08:00.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- При себе иметь паспорт РФ
- Для иностранных граждан требуются разрешительные документы
- Время в пути составит от 14 до 16 часов. Расстояние - около 370 километров
- На КПП возможны задержки из за лавин зимой или ранней весной
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
17 апр 2025
П
Павлушина
14 апр 2025
Входит в следующие категории Владикавказа
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