Экскурсии к Зарамагской ГЭС

Найдено 9 экскурсий в категории «Зарамагская ГЭС» во Владикавказе, цены от 7 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
    Как же сложно рассказать о том, что нужно хотя бы один раз в жизни увидеть и почувствовать! Прекрасный маршрут, мы
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    влюбились в Цей и Мамисон! Наше незабываемое путешествие провел для нас Георгий. Георгий не только замечательный гид и водитель, а также прекрасный фотограф, интересный собеседник и просто хороший человек))) Мы с собой взяли пирог, чтобы пообедать в пути. Георгий организовал для нас пикник на природе, достав из багажника складной стол и стульчики))) Наша семья выражает огромную благодарность за чудесный день и воспоминания на всю жизнь!!!

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Всё было супер! Алану спасибо за всё!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    26 мая 2024 года мы начали знакомство с республикой Алания! И первая наша экскурсия- «Горы зовут! Из Северной Осетии в
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    Южную Осетию!»Нам очень повезло, что первый человек, открывший нам, необыкновенную красоту Алании, интереснейшую историю осетинского народа, их самобытность, гостеприимство, был наш гид- Алан. Человек широкой души, образованный, искрометный, необыкновенно приятный в общении, харизматичный и очень любящий и знающий свой край, свой народ и обычаи. Мы посетили все локации программы и те, необозначенные, в виде приятных сюрпризов, а также места, по нашей просьбе(казармы миротворцеврасстрелянных в Цхинвале). Экскурсия прошла на одном дыхании, легко, интересно, увлекательно и познавательно! Нам так понравилась интеллигентность, тактичность и эрудированность Алана, что предложили показать другие красоты Осетии, в его свободный день! И это тоже было потрясающе-Горная Дигория! Спасибо Алан, Вы открыли нам Осетию! Очень рекомендую всем, интересующимся путешественникам, умеющим ценить прекрасное! А Вам, Алан, открывать новые маршруты, увлекать людей историей Вашего края и просто встречать единомышленников на Вашем жизненном пути. Оксана и Виктор. Москва.

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    Путешествовали с Аланом впервые. Остались очень довольны. Грамотный экскурсовод и аккуратный водитель. Интересная подача материала. Я люблю задавать вопросы. Алан ответил на все. Даже бонусом завёз в интересное местечко. Всем рекомендую
  • А
    Анастасия
    24 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
    Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    В восторге от экскурсии! Наш гид Алан великолепный рассказчик, полон сюрпризов, с отличным чувством юмора, человек, увлеченный своим делом, в которое вкладывает душу. Однозначно рекомендуем!
  • А
    Айгерим
    8 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    3 мая. Утро. За окном дождь. Все меняется, когда мы знакомимся с нашим экскурсоводом. Неподражаемый Георгий😊. Удивительно обаятельный человек, знает много, рассказывает
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    интересно. С Георгием для вас не будет ничего невозможного! Вы увидите красоты Кавказа, и даже в дождливую погоду вам будет светить солнце ☀️

    3 мая. Утро. За окном дождь3 мая. Утро. За окном дождь3 мая. Утро. За окном дождь

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зарамагская ГЭС»

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  4. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
  5. Все великолепие Горной Осетии за один день
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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