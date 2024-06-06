1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Как же сложно рассказать о том, что нужно хотя бы один раз в жизни увидеть и почувствовать! Прекрасный маршрут, мы
- ААндрей31 мая 2024Всё было супер! Алану спасибо за всё!
- ООксана30 мая 202426 мая 2024 года мы начали знакомство с республикой Алания! И первая наша экскурсия- «Горы зовут! Из Северной Осетии в
- ООльга29 мая 2024Очень понравилась экскурсия,живописные места завораживают своей красотой! Экскурсию проводил гид Юрий, отдельное ему спасибо, очень интересно и познавательно рассказывал про историю осетинского народа, много исторических фактов! ❤️
- ИИрина28 мая 2024Путешествовали с Аланом впервые. Остались очень довольны. Грамотный экскурсовод и аккуратный водитель. Интересная подача материала. Я люблю задавать вопросы. Алан ответил на все. Даже бонусом завёз в интересное местечко. Всем рекомендую
- ААнастасия24 мая 2024Гид Юрий очень интересно провёл экскурсию. Человек влюблëнный в свой край. Было совсем не утомительно. Немного не подфартило с погодой, но это не капли не испортило впечатление от окружающей красоты. Отличным завершением являются горячие источники. Красота Осетии невероятна.
- ААнастасия23 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Приехали первый раз и эта первая поездка в горы превзошла все ожидания 😍
- ИИрина21 мая 2024В восторге от экскурсии! Наш гид Алан великолепный рассказчик, полон сюрпризов, с отличным чувством юмора, человек, увлеченный своим делом, в которое вкладывает душу. Однозначно рекомендуем!
- ААйгерим8 мая 2024Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
- ММария6 мая 20243 мая. Утро. За окном дождь. Все меняется, когда мы знакомимся с нашим экскурсоводом. Неподражаемый Георгий😊. Удивительно обаятельный человек, знает много, рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зарамагская ГЭС»
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