Что вас ожидает

Покататься на горнолыжном курорте Цей

Из Владикавказа вы направимся в живописное Цейское ущелье, где проведете несколько часов на склонах и трассах курорта Цей. Необходимое снаряжение можно арендовать на месте или взять с собой. У вас будет время вдоволь покататься на лыжах или сноуборде, полюбоваться панорамами из кабинки канатной дороги и рассмотреть красавец-ледник с необычным именем Сказка.

Расслабиться в источниках Бирагзанг

После подвигов на горнолыжных склонах вы сможете понежиться в горячих источниках. Вода в Бирагзанге поднимается с глубины более 2000 метров и обладает целебными свойствами: приносит пользу мышцам и эндокринной системе, способствует нормализации обмена веществ. У вас будет целый час, чтобы отдохнуть в термальном бассейне на фоне гор.

Организационные детали

Как проходит поездка

На комфортном автомобиле Nissan x-trail

Сопровождать вас будет водитель-гид из нашей команды

Канатная дорога на курорте работает с 10 до 16 часов, горячие источники — с 9 до 22 часов

На катание на горнолыжном курорте у вас будет несколько часов, с 11:00 до 15:00 (по договорённости время и продолжительность могут меняться)

Дополнительные расходы