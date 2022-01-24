Из Владикавказа вы направимся в живописное Цейское ущелье, где проведете несколько часов на склонах и трассах курорта Цей. Необходимое снаряжение можно арендовать на месте или взять с собой. У вас будет время вдоволь покататься на лыжах или сноуборде, полюбоваться панорамами из кабинки канатной дороги и рассмотреть красавец-ледник с необычным именем Сказка.
После подвигов на горнолыжных склонах вы сможете понежиться в горячих источниках. Вода в Бирагзанге поднимается с глубины более 2000 метров и обладает целебными свойствами: приносит пользу мышцам и эндокринной системе, способствует нормализации обмена веществ. У вас будет целый час, чтобы отдохнуть в термальном бассейне на фоне гор.