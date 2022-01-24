Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день

Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии

Индивидуально
для 4 чел.
В этой зимней поездке мы соединили лед и огонь — горнолыжные склоны Цейского ущелья и термальные источники Бирагзанг.

Сначала вы покорите трассы курорта Цей, увидите ледник Сказка и прокатитесь по канатной дороге.

После согреетесь в открытом бассейне с горячей минеральной водой.

А мы не дадим вам заскучать в пути за рассказами об осетинских традициях.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Покататься на горнолыжном курорте Цей

Из Владикавказа вы направимся в живописное Цейское ущелье, где проведете несколько часов на склонах и трассах курорта Цей. Необходимое снаряжение можно арендовать на месте или взять с собой. У вас будет время вдоволь покататься на лыжах или сноуборде, полюбоваться панорамами из кабинки канатной дороги и рассмотреть красавец-ледник с необычным именем Сказка.

Расслабиться в источниках Бирагзанг

После подвигов на горнолыжных склонах вы сможете понежиться в горячих источниках. Вода в Бирагзанге поднимается с глубины более 2000 метров и обладает целебными свойствами: приносит пользу мышцам и эндокринной системе, способствует нормализации обмена веществ. У вас будет целый час, чтобы отдохнуть в термальном бассейне на фоне гор.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На комфортном автомобиле Nissan x-trail
  • Сопровождать вас будет водитель-гид из нашей команды
  • Канатная дорога на курорте работает с 10 до 16 часов, горячие источники — с 9 до 22 часов
  • На катание на горнолыжном курорте у вас будет несколько часов, с 11:00 до 15:00 (по договорённости время и продолжительность могут меняться)

Дополнительные расходы

  • Прокат горнолыжного снаряжения на территории курорта — 1000 руб.
  • Подъемник на территории курорта — 300 руб. /чел.
  • Посещение горячих источников — 200 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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