Перезагрузка – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» во Владикавказе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - к термальным источникам (билеты включены)
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Владикавказа - к термальным источникам
Погрузитесь в атмосферу гор и термальных источников. Вас ждёт комфортная поездка, история и расслабление на фоне живописных пейзажей
Начало: На Гизельском круге
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за человека
Северная Осетия в душевной компании
Джиппинг
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
