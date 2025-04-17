Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Владикавказа - к термальным источникам
Погрузитесь в атмосферу гор и термальных источников. Вас ждёт комфортная поездка, история и расслабление на фоне живописных пейзажей
Начало: На Гизельском круге
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina17 апреля 2025Вежливый водитель довез до источника, забрал после купания
На обратном пути остановились у памятника братьям Газдановым и на Барбашовом поле
