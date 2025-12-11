Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» во Владикавказе, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к Цейскому леднику
Пешая
7.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Откройте для себя красоту Цейского ледника. Пройдите по экотропе, насладитесь панорамами и почувствуйте величие природы в компании опытного гида
13 дек в 10:30
14 дек в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Архитектурные коды Владикавказа
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
На машине
7 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
