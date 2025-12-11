Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Откройте для себя красоту Цейского ледника. Пройдите по экотропе, насладитесь панорамами и почувствуйте величие природы в компании опытного гида
13 дек в 10:30
14 дек в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
