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все интересующие меня моменты: для меня это было важно, тк трекинг подобного рода я планировала впервые.

также за день до тура со мной связался гид Магомед, мы еще раз проговорили организационные вопросы, и в день тура без опозданий мы встретились у моего отеля. Хочется сразу отметить, что у гида очень комфортная, хорошая машина, а также он очень аккуратно и безопасно водит.

само восхождение было в очень спокойном темпе, мы никуда не торопились, поэтому до вершины дошли успешно! Попутно Магомед много рассказывал мне о местных обычаях, культуре,религии, отвечал на мои вопросы,так что даже в непростые моменты подъема была возможность переключиться на интересную информацию. Гидом я очень довольна, и искренне считаю, что положительное впечатление от тура в целом очень во многом зависит как раз от гида. Магомед был очень внимателен, спокоен и добр.

теперь про гору.

Столовая гора невероятно красивая и однозначно стоит того, чтобы ее посетить. Очень хочется, чтобы про эту экскурсию узнали больше людей и не побоялись попробовать свои силы на восхождении.

Тур и гида однозначно порекомендую!

спасибо!