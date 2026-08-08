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К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору

Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Древняя гора Мят-Лоам, известная как Столовая, издавна привлекала ингушей для проведения обрядов. Сегодня это место манит туристов своей доступностью и красотой. Под руководством опытного гида, восхождение на её вершину станет
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увлекательным приключением.

Путь начинается во Владикавказе и ведет через живописные сёла и аулы, древние святилища и горные источники. На вершине, на высоте 3003 м, открываются захватывающие виды на Кавказ, включая Эльбрус и Казбек

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные панорамы Кавказа
  • 🗺️ Путешествие с местным гидом
  • ⛰️ Доступное восхождение
  • 🌿 Чай из горных трав
  • 🏛️ Посещение древних святилищ

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на Столовую гору - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что обеспечивает комфортные условия для прогулок и восхождений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные дожди и перепады температур. Зимой и в начале весны восхождение возможно, но потребует дополнительной подготовки из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору

Что можно увидеть

  • Столовая гора
  • Храм Мят-Сели
  • Казбек
  • Эльбрус

Описание экскурсии

Суровая горная сказка

Если смотреть на гору Мят-Лоам из Владикавказа, она кажется неприступной. Но несмотря на покатые склоны, её вершина представляет собой плато — отсюда и название Столовая. Хорошо утоптанная тропинка змейкой вьётся от подножия до отметки 3003 м, пройти по ней можно круглый год. По пути — родник с ключевой водой, пещеры абреков, древние святилища, ухоженные сёла и аулы… И конечно, панорамы гор и захватывающие дух легенды!

Как проходит восхождение

  • Взобраться на вершину Столовой горы под силу даже тем, кто ни разу не был в походе. Примерно половину пути вы проделаете на автомобиле, остальную часть — пешком. Специальная подготовка не требуется, но стоит заранее оценить, насколько вы готовы к перепадам давления на высоте.
  • Начало маршрута во Владикавказе, путь до подножия горы по Военно-Грузинской дороге займёт около 50 минут.
  • До села Бейни (1580 м) мы поедем по грунтовой дороге, пригодной для любого автотранспорта. Увидим башенный комплекс и обсудим подробности сражений, которые дали название селу.
  • Совершим заброску как можно ближе к началу горного серпантина (учитывая погоду и состояние дорог). Остановимся у горного родника, чтобы набрать воды перед подъёмом.
  • Недлинный, но довольно крутой серпантин выведет нас на седловину горы. Ура, самая сложная часть пути позади!
  • Привал сделаем возле храма Мят-Сели (2540 м) — сакрального места для ингушей. Здесь вы узнаете, как проходили обрядовые моления о дожде и богатом урожае, а также турниры лучших джигитов. Отсюда отчетливо просматривается самый восточный пятитысячник Кавказа — Казбек.
  • Спустя 1,5-2 часа мы окажемся на вершине горы Мят-Лоам (3003 м). Наградой за упорство станут потрясающие виды на Владикавказ, Джейрахское ущелье и Эльбрус — самую высокую гору в Европе. А чай из горных трав и небольшой перекус придадут сил. На обратном пути посмотрим на стадо яков, мирно пасущихся на горе.

Организационные детали

  • Путешествие проходит в приграничной зоне: при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Если с вами поедут дети, возьмите документы на них.
  • Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда
  • Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Д
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
организатор Лина заранее связалась со мной и подробно обсудила
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все интересующие меня моменты: для меня это было важно, тк трекинг подобного рода я планировала впервые.
также за день до тура со мной связался гид Магомед, мы еще раз проговорили организационные вопросы, и в день тура без опозданий мы встретились у моего отеля. Хочется сразу отметить, что у гида очень комфортная, хорошая машина, а также он очень аккуратно и безопасно водит.
само восхождение было в очень спокойном темпе, мы никуда не торопились, поэтому до вершины дошли успешно! Попутно Магомед много рассказывал мне о местных обычаях, культуре,религии, отвечал на мои вопросы,так что даже в непростые моменты подъема была возможность переключиться на интересную информацию. Гидом я очень довольна, и искренне считаю, что положительное впечатление от тура в целом очень во многом зависит как раз от гида. Магомед был очень внимателен, спокоен и добр.
теперь про гору.
Столовая гора невероятно красивая и однозначно стоит того, чтобы ее посетить. Очень хочется, чтобы про эту экскурсию узнали больше людей и не побоялись попробовать свои силы на восхождении.
Тур и гида однозначно порекомендую!
спасибо!

Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
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С
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег. Виды очень красивые. Метров на 600 (по высоте) от селения нас добросили на Ниве.
Спуск достаточно тяжелый из-за резкого уклона.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег.
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К
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы
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доверились нашему гиду Магомеду и чувствовали себя в безопасности, даже когда спускались в сплошном тумане, где не видно впереди идущего человека.
Не смотря на туман, виды потрясающие! Мы не увидели Казбек, но туман, то поднимающийся, а то расходящийся добавил магии этим местам. Подъëм осилили все, от 11 лет до 40+.

Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для
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И
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией, и самим походом (нельзя назвать это просто экскурсией, и это огромный плюс). Очень здорово,
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что удалось побывать в этих красивых местах и узнать историю и традиции Ингушетии., Ни один автомобиль, а уж тем более туристический автобус не доставит вас сюда, надо приложить усилия и хорошо постараться, чтобы пройти маршрут. Мы справились и гордимся собой. Большое спасибо Магомеду, очень интересный рассказчик и хороший ответственный человек, мы чувствовали себя в безопасности. Никто нас не гнал, отдыхали когда хотели и сколько хотели. По пути были живописные пейзажи, видели стада коров, лошадей и яков, над нами кружили орлы. Когда идёшь обратно, не верится, что смог столько пройти.
Небольшой совет для будущих путешественников: нужна хорошая обувь, желательно треккинговые палки, головной убор, солнечные очки и солнцезащитные средство с большим фактором защиты. На вершине может быть ветрено и прохладно, берите флиску или ветровку.

Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией,
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией,
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией,
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией,
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией,
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Анна
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной Ингушетии. Путешествие получилось потрясающим: великолепные виды, памятники истории, головокружительные ущелья и скалы… За подъем
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по канатной дороге отдельное 💓.
Гид Рустам очень тактичный, деликатный.
Лика, спасибо, что предложили именно эту экскурсию! В самое 💓.
Организация мероприятия продумана очень четко, организатор всегда на связи.
Всем рекомендую побывать в этом путешествии.

Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной
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Е
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас.
Организация очень ответственная Лиана, очень - очень приятная.
Экскурсию проводил Магомед - интересный и
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образованный человек, искренне любящий свой народ и свои традиции, много знает и рассказывает, не заставляет скучать ни в дороге, ни на подъёме. Все прошло просто и легко, осталась куча сил и миллион приятных впечатлений! Искренне рекомендую!!!!!!

Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
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