Древняя гора Мят-Лоам, известная как Столовая, издавна привлекала ингушей для проведения обрядов. Сегодня это место манит туристов своей доступностью и красотой. Под руководством опытного гида, восхождение на её вершину станет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные панорамы Кавказа
- 🗺️ Путешествие с местным гидом
- ⛰️ Доступное восхождение
- 🌿 Чай из горных трав
- 🏛️ Посещение древних святилищ
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на Столовую гору - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что обеспечивает комфортные условия для прогулок и восхождений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные дожди и перепады температур. Зимой и в начале весны восхождение возможно, но потребует дополнительной подготовки из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Столовая гора
- Храм Мят-Сели
- Казбек
- Эльбрус
Описание экскурсии
Суровая горная сказка
Если смотреть на гору Мят-Лоам из Владикавказа, она кажется неприступной. Но несмотря на покатые склоны, её вершина представляет собой плато — отсюда и название Столовая. Хорошо утоптанная тропинка змейкой вьётся от подножия до отметки 3003 м, пройти по ней можно круглый год. По пути — родник с ключевой водой, пещеры абреков, древние святилища, ухоженные сёла и аулы… И конечно, панорамы гор и захватывающие дух легенды!
Как проходит восхождение
- Взобраться на вершину Столовой горы под силу даже тем, кто ни разу не был в походе. Примерно половину пути вы проделаете на автомобиле, остальную часть — пешком. Специальная подготовка не требуется, но стоит заранее оценить, насколько вы готовы к перепадам давления на высоте.
- Начало маршрута во Владикавказе, путь до подножия горы по Военно-Грузинской дороге займёт около 50 минут.
- До села Бейни (1580 м) мы поедем по грунтовой дороге, пригодной для любого автотранспорта. Увидим башенный комплекс и обсудим подробности сражений, которые дали название селу.
- Совершим заброску как можно ближе к началу горного серпантина (учитывая погоду и состояние дорог). Остановимся у горного родника, чтобы набрать воды перед подъёмом.
- Недлинный, но довольно крутой серпантин выведет нас на седловину горы. Ура, самая сложная часть пути позади!
- Привал сделаем возле храма Мят-Сели (2540 м) — сакрального места для ингушей. Здесь вы узнаете, как проходили обрядовые моления о дожде и богатом урожае, а также турниры лучших джигитов. Отсюда отчетливо просматривается самый восточный пятитысячник Кавказа — Казбек.
- Спустя 1,5-2 часа мы окажемся на вершине горы Мят-Лоам (3003 м). Наградой за упорство станут потрясающие виды на Владикавказ, Джейрахское ущелье и Эльбрус — самую высокую гору в Европе. А чай из горных трав и небольшой перекус придадут сил. На обратном пути посмотрим на стадо яков, мирно пасущихся на горе.
Организационные детали
- Путешествие проходит в приграничной зоне: при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Если с вами поедут дети, возьмите документы на них.
- Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда
- Экскурсию можно провести для большего количества гостей, подробности уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Здравствуйте! только что вернулась с тура на Столовую гору (она же Мят-Лоам или Мады-Хох) и хочу сказать, что я в полном восторге!
организатор Лина заранее связалась со мной и подробно обсудила
организатор Лина заранее связалась со мной и подробно обсудила
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С
Спасибо за восхождение. К сожалению до самой вершины мы добраться не сумели - ещё лежал снег. Виды очень красивые. Метров на 600 (по высоте) от селения нас добросили на Ниве.
Спуск достаточно тяжелый из-за резкого уклона.
Спуск достаточно тяжелый из-за резкого уклона.
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К
Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы
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И
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией, и самим походом (нельзя назвать это просто экскурсией, и это огромный плюс). Очень здорово,
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Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной Ингушетии. Путешествие получилось потрясающим: великолепные виды, памятники истории, головокружительные ущелья и скалы… За подъем
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Е
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас.
Организация очень ответственная Лиана, очень - очень приятная.
Экскурсию проводил Магомед - интересный и
Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас.
Организация очень ответственная Лиана, очень - очень приятная.
Экскурсию проводил Магомед - интересный и
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Входит в следующие категории Владикавказа
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