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Следующая наша остановка – водопады Дигории. Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Их официальное название – Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи.

В продолжении нашего пути мы посетим старинную бельгийскую горно-обогатительную фабрику в Фаснале. Само село, интересно нетипичными многоквартирными домами XIX века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня.

Мы посетим с вами село Камунта, одно из самых высокогорных сёл России. На прогулке по узким улочкам села расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России, как вершили правосудие горцы, а вид со смотровой площадки с вдохновляющими видами на окрестности придаст вами силы для дальнейшего путешествия.

В завершении экскурсии вы посетите последнее и самое крупное поселение древности в Дигории – заброшенный аул Галиат, так же известный как российский Мачу-Пикчу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами X века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место.

Организационные детали: