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моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух.



Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.