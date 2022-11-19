Кавказская Швейцария

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов.

С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух.

Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.
Кавказская Швейцария
Кавказская Швейцария
Кавказская Швейцария
Кавказская Швейцария
Кавказская Швейцария
Кавказская Швейцария
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Что вас ожидает 🤩

  • Чёртов мост
  • Каньон Ахсинта
  • Национальный парк «Алания»
  • Село Мацута
  • Водопады «Три сестры»
  • Поляна Мадзаска
  • «Фаснальский колизей»
  • С. Камунта
  • «Город древних небоскрёбов» Галиат
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

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Следующая наша остановка – водопады Дигории. Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Их официальное название – Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи.
В продолжении нашего пути мы посетим старинную бельгийскую горно-обогатительную фабрику в Фаснале. Само село, интересно нетипичными многоквартирными домами XIX века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня.
Мы посетим с вами село Камунта, одно из самых высокогорных сёл России. На прогулке по узким улочкам села расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России, как вершили правосудие горцы, а вид со смотровой площадки с вдохновляющими видами на окрестности придаст вами силы для дальнейшего путешествия.
В завершении экскурсии вы посетите последнее и самое крупное поселение древности в Дигории – заброшенный аул Галиат, так же известный как российский Мачу-Пикчу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами X века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место.

Организационные детали:

  • Трансфер включен. В пределах г. Владикавказа забираем вас по любому адресу. По запросу возможно начало экскурсии из любого населённого пункта Северной Осетии.
  • В базовом варианте экскурсия проводится на автомобилях «Нива», «Лада Веста» вместимостью до 4 человек. По запросу возможно проведение экскурсии для группы от 5 человек и выше на минивене.
  • Также по запросу за доплату возможно проведение экскурсии на более комфортных джипах (Mercedes ML/ Land Rover Discovery / Mitsubishi Outlander).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (я или один из гидов команды)
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход на территорию нац. парка «Алания» (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, место пребывания туристов
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Трансфер включен. В пределах г. Владикавказа забираем вас по любому адресу. По запросу возможно начало экскурсии из любого населённого пункта Северной Осетии.
  • В базовом варианте экскурсия проводится на автомобилях «Нива», «Лада Веста» вместимостью до 4 человек. По запросу возможно проведение экскурсии для группы от 5 человек и выше на минивене.
  • Также по запросу за доплату возможно проведение экскурсии на более комфортных джипах (Mercedes ML/ Land Rover Discovery / Mitsubishi Outlander)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🍀Природа и пейзажиГоры🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная ОсетияДигорияКаньоны

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