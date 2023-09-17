Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта.
Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов.
С Чертового
Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов.
С Чертового
Описание экскурсииПодробнее Следующая наша остановка – водопады Дигории. Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Их официальное название – Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. В продолжении нашего пути мы посетим старинную бельгийскую горно-обогатительную фабрику в Фаснале. Само село, интересно нетипичными многоквартирными домами XIX века. Вы узнаете, как и почему именно здесь создали передовое для того времени предприятие, благодаря которому в Фаснале было электричество и даже канализация. И выясните, в каких целях используют фабрику сегодня. Мы посетим с вами село Камунта, одно из самых высокогорных сёл России. На прогулке по узким улочкам села расскажем, за какие достижения Камунта попала в Книгу рекордов России, как вершили правосудие горцы, а вид со смотровой площадки с вдохновляющими видами на окрестности придаст вами силы для дальнейшего путешествия. В завершении экскурсии вы посетите последнее и самое крупное поселение древности в Дигории – заброшенный аул Галиат, так же известный как российский Мачу-Пикчу. Перед вами раскинется удивительный архитектурный комплекс Средних веков с крепостями и домами X века, построенными ярусами. Но не только устройство высокогорного Галиата роднит его с перуанской достопримечательностью. Разберемся, что за тайны хранит это малоизученное место. Организационные детали • Трансфер включен. В пределах г. Владикавказа забираем вас по любому адресу. По запросу возможно начало экскурсии из любого населённого пункта Северной Осетии.
- В базовом варианте экскурсия проводится на автомобилях «Нива», «Лада Веста» вместимостью до 4 человек. По запросу возможно проведение экскурсии для группы от 5 человек и выше на минивене.
- Также по запросу за доплату возможно проведение экскурсии на более комфортных джипах (Mercedes ML/ Land Rover Discovery / Mitsubishi Outlander).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чёртов мост
- Каньон Ахсинта
- Национальный парк «Алания»
- Село Мацута
- Водопады «Три сестры»
- Поляна Мадзаска
- Фаснальский колизей
- С. Камунта
- «Город древних небоскрёбов» Галиат
Что включено
- Услуги гида (я или один из гидов команды)
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Вход на территорию нац. парка «Алания» (150 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, место пребывания туристов
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Гид Алан шикарный! Везде провез, все очень интересно показал и рассказал. Много красивых мест и впечатлений, уникальные знания истории республики. Поднимался с нами везде на всех маршрутах, все показывал чтобы
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С
Спасибо Владимиру за незабываемую экскурсию в горы! Интересно, познавательно, с комфортом! Необыкновенная, завораживающая мощь и красота величественных гор! Только положительные эмоции и впечатления!
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А
К сожалению погода внесла коррективы в поездку было сильное обледенение дороги и за место дигории по ехали по кольцевому маршруту 3 далин. Надеюсь в следующий раз все получится
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Входит в следующие категории Владикавказа
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