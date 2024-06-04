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Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
«Село-призрак Ханаз и замок «Фрегат»»
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
««Замок-фрегат» — загадочное средневековое сооружение на скале»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
«Уникальный замок-фрегат Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков»
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитый «Чёртов» мост, что висит над каньоном, узнаете историю его названия, а после отыщете настоящий рыцарский замок Фрегат, расположенный в горах»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
«Ханаз, замок Фрегат-объект культурного наследия федерального значения»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в удивительную Дигорию
Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
«Каньон Ахсинта и Замок-Фрегат Нам предстоит проехать значительную часть равнинной местности, чтобы оказаться в горах»
Расписание: По договоренности
12 июня в 18:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Следующая остановка Замок Фрегат Ханаз – многовековое высокогорное селение в Дигорском ущелье, прославившееся своим легендарным замком-фрегатом»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Замок-фрегат — в старинном селении Ханаз я покажу вам средневековый каменный замок, расположенный на скалистом уступе и напоминающий по форме парусный фрегат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
«Далее по грунтовой дороге направим стопы к замку в соседнем селении Ханаз»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ААлександр3 июня 2024Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
- ИИрина31 мая 2024Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
- ЯЯна20 мая 2024У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
- РРимма20 мая 2024Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
- ВВладимир10 мая 2024Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
- ААнна9 мая 2024Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
- ААнна4 мая 2024Провели прекрасный день с Георгием! Несмотря на дождливую погоду тур был составлен интересно, много удалось посмотреть! Душа осталась в горах)) и хочется обязательно вернуться! Рекомендую!
- РРоман4 мая 2024Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры.
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Георгий произвел приятное впечатление не только во время экскурсии, но и до поездки, когда обговаривали детали. Очень вежливый, внимательный, пунктуальный
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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