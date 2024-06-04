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что не все экскурсии взяли у него. Прекрасной души человек, потрясающий гид с замечательным чувством юмора. Без малейшего дискомфорта, легко, интересно, душевно. Нужно ли говорить о красоте природы Северной Осетии, которую не передает ни одна камера. Это просто необходимо увидеть своими глазами. Она удивительно красива😍 Нужно ли говорить об Осетинах на сколько это добрые, отзывчивые, великолепные люди. Лучшие❤️Спасибо за экскурсию🙏🏻Все было супер! Вернёмся еще ни раз❤️