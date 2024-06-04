Замки, дворцы и особняки Владикавказа

Найдено 16 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» во Владикавказе, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
«Село-призрак Ханаз и замок «Фрегат»»
16 900 за всё до 4 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
««Замок-фрегат» — загадочное средневековое сооружение на скале»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Мистическая красота старинной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
«Уникальный замок-фрегат Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков»
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитый «Чёртов» мост, что висит над каньоном, узнаете историю его названия, а после отыщете настоящий рыцарский замок Фрегат, расположенный в горах»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
«Ханаз, замок Фрегат-объект культурного наследия федерального значения»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в удивительную Дигорию
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в удивительную Дигорию
Начало: Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
«Каньон Ахсинта и Замок-Фрегат Нам предстоит проехать значительную часть равнинной местности, чтобы оказаться в горах»
Расписание: По договоренности
12 июня в 18:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Историческая Дигория
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
«Следующая остановка Замок Фрегат Ханаз – многовековое высокогорное селение в Дигорском ущелье, прославившееся своим легендарным замком-фрегатом»
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Замок-фрегат — в старинном селении Ханаз я покажу вам средневековый каменный замок, расположенный на скалистом уступе и напоминающий по форме парусный фрегат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
«Далее по грунтовой дороге направим стопы к замку в соседнем селении Ханаз»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Долина водопадов - горная Дигория
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов - горная Дигория
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Дорога легенд
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Май 2024г. Отличная экскурсия в компании замечательного гида Давида! Будьте готовы к не очень комфортабельным туалетам по пути следования, но все это такие мелочи на фоне величественной природы и гор. Всем рекомендую!
  • Я
    Яна
    20 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
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    что не все экскурсии взяли у него. Прекрасной души человек, потрясающий гид с замечательным чувством юмора. Без малейшего дискомфорта, легко, интересно, душевно. Нужно ли говорить о красоте природы Северной Осетии, которую не передает ни одна камера. Это просто необходимо увидеть своими глазами. Она удивительно красива😍 Нужно ли говорить об Осетинах на сколько это добрые, отзывчивые, великолепные люди. Лучшие❤️Спасибо за экскурсию🙏🏻Все было супер! Вернёмся еще ни раз❤️

    У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)
  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать
  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Нетронутая красота горной Дигории
    Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    Провели прекрасный день с Георгием! Несмотря на дождливую погоду тур был составлен интересно, много удалось посмотреть! Душа осталась в горах)) и хочется обязательно вернуться! Рекомендую!
  • Р
    Роман
    4 мая 2024
    Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
    Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры.
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    Уверенный водитель, что очень важно для индивидуальных туров на машине. Не спешит, не торопит, всегда с улыбкой и уважением. А какие у него тосты за обедом… Нам понравилась и сама экскурсия и Зелимхан как водитель, гид и хороший человек. P.S. Кстати, Зелимхан делает отличные фото. Можете смело доверить ему сделать ваши фото.

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    Георгий произвел приятное впечатление не только во время экскурсии, но и до поездки, когда обговаривали детали. Очень вежливый, внимательный, пунктуальный
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    и обязательный. Мы остались довольны поездкой. Виды красивые, гид хороший. В машине было чисто и удобно. С пятилетним ребенком на этой экскурсии было комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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