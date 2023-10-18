1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Спустившись на дно одного из самых глубоких в мире каньонов, мы отправимся к катерам и сможем совершить водную прогулку, петляя между лесистыми склонами по пронзительно-бирюзовой ленте реки»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 октября 2023Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
- ДДарья20 августа 2022В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень
- ЕЕлена25 июля 2022Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10! .5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели
- ММарина31 марта 2022Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного Кавказа чего стоит. Валерий
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии во Владикавказе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024