Экскурсии по воде во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Спустившись на дно одного из самых глубоких в мире каньонов, мы отправимся к катерам и сможем совершить водную прогулку, петляя между лесистыми склонами по пронзительно-бирюзовой ленте реки»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Прогулка на катере (групповая до 10 человек — 300-500 руб»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000 за всё до 4 чел.
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 октября 2023
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в пути пролетело незаметно и
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    совсем не утомительно. Валерий показал нам самые красивые локации: мы совершили водную прогулку по каньону, полюбовались сверху на каньон на смотровых площадках. На протяжении всего путешествия Валера был предупредителен и предвосхищал все наши просьбы и малейшие желания. Очень бы хотелось побывать с ним на других его экскурсиях. Если еще раз приедем во Владикавказ (а очень бы хотелось!), то обязательно еще раз обратимся именно к нему!

    Валерий очень интересный человек, прекрасный собеседник, отлично владеет всеми особенностями этого маршрута, благодаря чему время в
  • Д
    Дарья
    20 августа 2022
    Путешествие в Дагестан из Владикавказа
    В апреле были с мужем на индивидуальной экскурсии в Дагестан. Нашим гидом был невероятно крутой Вадим, который сразу создал очень
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    позитивную дружественную атмосферу. И нам очень повезло. Вадим прекрасный человек, веселый, тактичный и честный. Он нам сразу предложил несколько вариантов, как можно добраться до Сулакского каньона, честно рассказал, где будут какие траты,предложил альтернативные варианты видовых мест и честно рассказал про тайминг (где сколько потратим времени, доп. траты и куда есть вероятность не успеть, если будем долго гулять). При этом мы спокойно гуляли, делали фотографии, нас никто не торопил. За день до поездки у нас уточнили, не хотим ли мы разделить экскурсию еще с одной парой, но с возможностью посетить сам Грозный на обратном пути, а не просто проездом. И это было идеально дополнение. Машину была достаточно вместительной и нам было комфортно даже вчетвером. Вадим очень ответственно подошел к организации. Мы не только успели посетить все запланированное в Дагестане, проехать большинство панорамных мест, сплавиться по самому каньону, покататься на качелях, пообедать и посетить красочный ночной Грозный со всеми основными достопримечательностями. Также на обратном пути Вадим, несмотря на свою усталость, предложил еще заехать на смотровую площадку во Владикавказе и встретить рассвет. Это было очень доброжелательно с его стороны и стало волшебным завершением путешествия. Да, поездка увеличилась по времени, но мы были в восторге. Вадим, спасибо вам. Лучший гид из всех, с кем мы были на экскурсиях по Кавказу. Мы приезжаем уже четвертый год подряд.

  • Е
    Елена
    25 июля 2022
    Путешествие в Дагестан из Владикавказа
    Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10! .5 часов дороги в одну и другую сторону пролетели
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    не заметно. Вадим нам показал где вкусно и качественно готовят. Реально,очень вкусно. Сам предлагал нам сфотографировать нас,этим не каждый экскурсавод может похвастаться. Отдельное спасибо за бонус,заезд в Грозный,я очень мечтала увидеть этот город. Спаибо большое! Вадим супер!

    Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!Хотела выразить огромную благодарность Вадиму,наша поездка в Дагестан вышла на 10из 10!
  • М
    Марина
    31 марта 2022
    Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
    Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного Кавказа чего стоит. Валерий
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    нам поведал особенности национальностей Кавказа и в частности рассказывал о многообразии этносов Дагестана. Сам Сулакский каньон очень впечатляет! То чувство, когда вживую локация во много раз круче чем на фото. Бирюзовый цвет воды и красивейшии горы очень красивы! Особенно впечатляет поездка на катере по каньону, мимо скал с падающей в каньон водопадами, а прогулка сверху каньона на смотровой площадке очень гармонично дополняет экскурсию. Еще Валерий по нашей просьбе организовал нам пикник с вкуснейшими дагестанскими чуду и травяным чаем. Огромное спасибо еще за фото и красивейшие видео с коптера! Обязательно еще вернемся летом к Валерию, дальше исследовать Кавказ!

    Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водные развлечения»

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  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии во Владикавказе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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