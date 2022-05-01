Владикавказ - родного города старинные черты

Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей

Индивидуальная
В гармонии благородного модерна, величественных гор и бурного Терека родился неповторимый образ Старого Владикавказа.

Его дома и тенистые улочки хранят память о купцах и промышленниках, знаменитых архитекторах и литераторах.

О том, какое наследие оставили городу непостижимые переплетения жизней людей, истории и осетинской культуры — мы и поговорим на встрече.
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
Владикавказ - родного города старинные черты
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Что вас ожидает

Исторические зарисовки

В Пушкинском сквере, где находился центр Владикавказской крепости, основанной по указанию Екатерины II, вы узнаете об истоках города и его пути к административному, военному и культурному центру региона. Чуть позже в храме князя Владимира осмотрите фрески событий из жизни аланского государства — подвига Нана Задалески, прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст и другие знаковые сюжеты. А у фонтана «Нарт Сослан», танцующий в окружении скифских мифических существ, мы поговорим о нартском эпосе, чудом дошедшем до наших дней.

Судьбы известных людей в жизни города

Я расскажу о романе в камне — «Доме для Сонечки», первом владикавказском проекте Павла Шмидта, подарившего городу прекрасные здания в стиле модерн. Раскрою трагическую историю дома Ястремского, где царили любовь и безумие. Кроме того, вы услышите о Евгении Вахтангове, уроженце Владикавказа, Михаиле Булгакове, жившем здесь в самый разгар противостояния белых и красных, Иссе Плиеве — дважды герое Советского Союза и основоположнике осетинской художественной литературы Коста Хетагурове.

Культурные памятники Владикавказа

Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть. На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв. А также погуляете по старинному парку с тенистыми аллеями, цветочными коврами и тихими прудами на фоне белоснежных гор и могучего Терека.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пушкинском сквере
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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