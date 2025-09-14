Лучшее время для экскурсии во Владикавказе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует своей зеленью и цветущими парками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как погода ещё тёплая, но уже меньше туристов. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться атмосферой города, особенно если вас интересуют культурные памятники и музеи, которые доступны круглый год.

Владикавказ - город, где переплетаются история и культура. Экскурсия предлагает вам пройтись по Пушкинскому скверу, узнать о фресках храма князя Владимира и прикоснуться к легендам нартского эпоса. Здесь оживают судьбы знаменитых людей, таких как Евгений Вахтангов и Михаил Булгаков. Многоконфессиональный характер города представлен лютеранской кирхой и армянской церковью. Не упустите шанс увидеть старинные памятники и насладиться красотой природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Исторические зарисовки

В Пушкинском сквере, где находился центр Владикавказской крепости, основанной по указанию Екатерины II, вы узнаете об истоках города и его пути к административному, военному и культурному центру региона. Чуть позже в храме князя Владимира осмотрите фрески событий из жизни аланского государства — подвига Нана Задалески, прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст и другие знаковые сюжеты. А у фонтана «Нарт Сослан», танцующий в окружении скифских мифических существ, мы поговорим о нартском эпосе, чудом дошедшем до наших дней.

Судьбы известных людей в жизни города

Я расскажу о романе в камне — «Доме для Сонечки», первом владикавказском проекте Павла Шмидта, подарившего городу прекрасные здания в стиле модерн. Раскрою трагическую историю дома Ястремского, где царили любовь и безумие. Кроме того, вы услышите о Евгении Вахтангове, уроженце Владикавказа, Михаиле Булгакове, жившем здесь в самый разгар противостояния белых и красных, Иссе Плиеве — дважды герое Советского Союза — и об основоположнике осетинской художественной литературы Коста Хетагурове.

Культурные памятники Владикавказа

Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть. На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв. А также погуляете по старинному парку с тенистыми аллеями, цветочными коврами и тихими прудами на фоне белоснежных гор и могучего Терека.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.