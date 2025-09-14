Погрузитесь в атмосферу старого Владикавказа, где модерн соседствует с величественными горами и бурным Тереком. Узнайте о купцах, архитекторах и литераторах
Владикавказ - город, где переплетаются история и культура.
Экскурсия предлагает вам пройтись по Пушкинскому скверу, узнать о фресках храма князя Владимира и прикоснуться к легендам нартского эпоса. Здесь оживают судьбы знаменитых людей, таких как Евгений Вахтангов и Михаил Булгаков. Многоконфессиональный характер города представлен лютеранской кирхой и армянской церковью. Не упустите шанс увидеть старинные памятники и насладиться красотой природы
Лучшее время для экскурсии во Владикавказе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует своей зеленью и цветущими парками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, так как погода ещё тёплая, но уже меньше туристов. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться атмосферой города, особенно если вас интересуют культурные памятники и музеи, которые доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пушкинский сквер
Храм князя Владимира
Фонтан «Нарт Сослан»
Лютеранская кирха
Армянская церковь Григория Просветителя
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Суннитская мечеть
Проспект Мира
Описание экскурсии
Исторические зарисовки
В Пушкинском сквере, где находился центр Владикавказской крепости, основанной по указанию Екатерины II, вы узнаете об истоках города и его пути к административному, военному и культурному центру региона. Чуть позже в храме князя Владимира осмотрите фрески событий из жизни аланского государства — подвига Нана Задалески, прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст и другие знаковые сюжеты. А у фонтана «Нарт Сослан», танцующий в окружении скифских мифических существ, мы поговорим о нартском эпосе, чудом дошедшем до наших дней.
Судьбы известных людей в жизни города
Я расскажу о романе в камне — «Доме для Сонечки», первом владикавказском проекте Павла Шмидта, подарившего городу прекрасные здания в стиле модерн. Раскрою трагическую историю дома Ястремского, где царили любовь и безумие. Кроме того, вы услышите о Евгении Вахтангове, уроженце Владикавказа, Михаиле Булгакове, жившем здесь в самый разгар противостояния белых и красных, Иссе Плиеве — дважды герое Советского Союза — и об основоположнике осетинской художественной литературы Коста Хетагурове.
Культурные памятники Владикавказа
Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть. На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв. А также погуляете по старинному парку с тенистыми аллеями, цветочными коврами и тихими прудами на фоне белоснежных гор и могучего Терека.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 114 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. С детства я слышала рассказы о своих предках — гордых и мужественных Аланских воинах, сказки о богатырях-нартах. А сегодня я хочу рассказать о культуре, традициях и читать дальшеуменьшить
быте древнейшего осетинского народа. Я хочу показать ту красоту гор, соединение с которой позволит найти душевную гармонию и уйти от повседневных забот и городской суеты. И конечно же, на моих экскурсиях вы увидите большое количество архитектурных и природных памятников. И мне очень хочется, чтобы вы полюбили горы так, как их люблю я.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Сегодня была интересная экскурсия по Владикавказу с гидом Натальей. Узнали много интересного не только о городе, но и об Аланах в древности и сейчас, увидели ряд интересных зданий и услышали читать дальшеуменьшить
историю их знаменитых жителей. Наталья интересуется предпочтениями клиентов. Спрашивала, интересует ли нас история, что бы провести экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Приятно гулять по городу, когда знаком с историей самых интересных достопримечательностей. Нам все понравилось.
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Александра
Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в самых интересных и значимых местах города, вспоминали судьбы знаменитых людей, которые жили или посещали Владикавказ. Рекомендую данную экскурсию и Наталью в качестве гида!
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Наталья
Наталья интересный рассказчик. Пошла навстречу, когда попросили начать экскурсию раньше заявленного времени. Маршрут был скорректирован, когда узнала, что мы уже были в том районе по которому должны были гулять. Получили ответы на все вопросы, которые возникали в процессе экскурсии. Очень интересно провели время. Спасибо.
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А
Александр
11 июня был участником экскурсии" Владикавказ — родного города старинные черты" экскурсовод Наталья Мацкоевна. Впечатления только положительные, Наталья великолепно владеет информацией и также профессионально доводит ее до слушателя, больше того, читать дальшеуменьшить
часовые рамки экскурсии не дают ей возможность поведать нам все вехи истории с которыми она работает не первый год. За что ей отдельная благодарность. Что касается самого проекта он очень полезен не только для привлечения общественности к проблемам сохранения истории города, но и для каждого в частности. Огромное спасибо.
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Татьяна
Наталья - просто умница! Маршрут был небанальным, очень интересным и познавательным. Мы отклонялись от центральной улицы, по которой водят все экскурсии и увидели настоящую Историю. Красивейшие здания, интереснейший рассказ, фрески… а потом снова вернулись на центральную улицу и ничего не пропустили. Спасибо! однозначно рекомендую
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Юлия
Прекрасная экскурсия с очень образованным и интеллигентным гидом Натальей, знания которой о родном городе безграничны. Продуманный маршрут с новейшими локациями, искренняя любовь и интерес к истории очень понравились. Для углубленного знакомства - лучше не найти! Наталье спасибо. Экскурсию рекомендую
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