Давайте отправимся в сердце Кавказа, туда, где с древних времён были проложены пути в Закавказье.
Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды. Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании. Важно знать: На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даргавский некрополь (Город мертвых)
- Кармадонское ущелье
- Гусаринский искусственный водопад
- Памятник жертвам Кармадонской трагедии
- Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
- Аланский монастырь - самый высокогорный в России
- Дзывгиская наскальная крепость - крупнейшая на Кавказе
- Первый в мире памятник Ленину
- Башня Курта и Тага
- Хъахъадурский перевал
- Зеленый перевал
- Мемориальная табличка Сергею Бодрову
- Башня кровника
- Пуртский завал
- 33 поворота
- Древний город Цымыти
- Арт-объект «æ»
- Арт-объект «Колесо Балсага»
- Родовые склепы
- Башня Аликовых
- Остатки Кахтисарской заставы
- Качели над пропастью
- Арт-объект «Зеркальный барс»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер от/до отеля во Владикавказе
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Только замечательные впечатления. Гид Алан - профессионал. Приехал вовремя. Показал все локации (и даже захватил локации, которые не были заявлены в программе). Всё сопроводил серьёзными историко-культурными комментариями.
Нам ещё и с погодой очень повезло.
Большое спасибо гиду и организаторам.
Нам ещё и с погодой очень повезло.
Большое спасибо гиду и организаторам.
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О
Всё прошло просто замечательно! Посмотрели множество локаций. Отдельное спасибо нашему водителю Михаилу! Аккуратен в вожденнии, обладает огромными знаниями истории, географии, ни один наш вопрос не остался без ответа! Очень рекомендую!
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Д
Понравилось все!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
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П
Понравилось все!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
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С
Организатор Руслан,как мне показалось в сообщениях был не рад доп. вопросам о машине и проч.
Водитель-гид Алихан,хоть и предупредил об опоздании на 10 минут,,но на фоне рекомендаций Руслана выехать раньше желаемого
Водитель-гид Алихан,хоть и предупредил об опоздании на 10 минут,,но на фоне рекомендаций Руслана выехать раньше желаемого
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I
Было все очень красиво! Хороший гид, хорошая машина. Столько всего видели и узнали!
Мне хотелось еще больше информации конечно же.
По организации - берите с собой перекусы и воду / чай в термосе
Мне хотелось еще больше информации конечно же.
По организации - берите с собой перекусы и воду / чай в термосе
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Входит в следующие категории Владикавказа
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