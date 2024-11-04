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нами времени (в связи с наступлением сумерек) - это странно. А уж когда в конце экскурсии гид отговорил пройти по тропе чудес в Кадаргаванском каньоне под предлогом посмотреть на зеркального барса в свете. Расстояние между ними пару минут пешком.

Шутки гида неуместны и странны,ничего обидного,но не всем заходят.

К достоинствам экскурсии и гида отнеесу сами локации,дополнительные локации,которые мы посетили благодаря гиду.

Автомобиль Нива с тёмными задними стёклами делает неудобным осмотр маршрута,сидящими на задних местах.

Для персональных экскурсиях за такие деньги эти "косячки" скажем так - расстраивают. Чаевые в размере 10% водителю за его "плюшки" для нас позволяют мне быть объективным.

Была подобная экскурсия несколько дешевле,но выбрали эту. Не могу избавиться от мысли,что напрасно.

В Цей поехали с другим оператором. Микроавтобус с атермальнми стеклами, 6 человек. Понравилась организация больше,чем данная экскурсия, а стоила в 4 раза дешевле.

Спутником пользуюсь не первый раз. В среднем всё,что посетил -на троечку.

За данную экскурсию ставлю 4 только за работу нашего конкретного гида-водителя - он старался как умел). Так бы поставил 3 максимум.