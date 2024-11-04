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Макси-тур по Восточной Алании: Кармадон, Даргавс и арт-объекты

Индивидуальный тур по Восточной Алании: история и традиции осетинского народа
Давайте отправимся в сердце Кавказа, туда, где с древних времён были проложены пути в Закавказье.

Я познакомлю вас с историей осетинского народа, расскажу о местных традициях, передающихся из поколения в поколение, и покажу вам удивительные памятники, созданные природой и руками человека.
4.8
11 отзывов
Макси-тур по Восточной Алании: Кармадон, Даргавс и арт-объекты
Макси-тур по Восточной Алании: Кармадон, Даргавс и арт-объекты
Макси-тур по Восточной Алании: Кармадон, Даргавс и арт-объекты

Описание экскурсии

Что вас ждет: Вы познакомитесь с древней историей, собранной с бескрайних равнин Евразии. Узнаете вековые адаты, взросшие в пределах величественных вершин, кристальных ледников, глубоких каньонов и прозрачных водопадов. Они стали монолитом этого края, превратившись в легенды. Два самых восточных, братских общества средневековой республики Осетии, являются местом притяжения туристов и гостей с древних времен. Собранные по крупицам и передаваемые из уст в уста сказания наших предков, до сих пор отзываются эхом среди неприступных скал. Вы сможете их услышать и прочувствовать все великолепие Восточной Алании. Важно знать: На ужин заедем в кафе. Питание в нем не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Даргавский некрополь (Город мертвых)
  • Кармадонское ущелье
  • Гусаринский искусственный водопад
  • Памятник жертвам Кармадонской трагедии
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
  • Аланский монастырь - самый высокогорный в России
  • Дзывгиская наскальная крепость - крупнейшая на Кавказе
  • Первый в мире памятник Ленину
  • Башня Курта и Тага
  • Хъахъадурский перевал
  • Зеленый перевал
  • Мемориальная табличка Сергею Бодрову
  • Башня кровника
  • Пуртский завал
  • 33 поворота
  • Древний город Цымыти
  • Арт-объект «æ»
  • Арт-объект «Колесо Балсага»
  • Родовые склепы
  • Башня Аликовых
  • Остатки Кахтисарской заставы
  • Качели над пропастью
  • Арт-объект «Зеркальный барс»
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер от/до отеля во Владикавказе
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Только замечательные впечатления. Гид Алан - профессионал. Приехал вовремя. Показал все локации (и даже захватил локации, которые не были заявлены в программе). Всё сопроводил серьёзными историко-культурными комментариями.
Нам ещё и с погодой очень повезло.
Большое спасибо гиду и организаторам.
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О
Всё прошло просто замечательно! Посмотрели множество локаций. Отдельное спасибо нашему водителю Михаилу! Аккуратен в вожденнии, обладает огромными знаниями истории, географии, ни один наш вопрос не остался без ответа! Очень рекомендую!
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Д
Понравилось все!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
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П
Понравилось все!
Проходимая Нива - самое то для пурги в горах, в которую мы попали. Но именно эта метель создала ощущение сказки, которую мы все ждали.
Локации - топ, экскурсовод - топ, сама обстановка в горах - топ.
Одно восхищение!
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С
Организатор Руслан,как мне показалось в сообщениях был не рад доп. вопросам о машине и проч.
Водитель-гид Алихан,хоть и предупредил об опоздании на 10 минут,,но на фоне рекомендаций Руслана выехать раньше желаемого
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нами времени (в связи с наступлением сумерек) - это странно. А уж когда в конце экскурсии гид отговорил пройти по тропе чудес в Кадаргаванском каньоне под предлогом посмотреть на зеркального барса в свете. Расстояние между ними пару минут пешком.
Шутки гида неуместны и странны,ничего обидного,но не всем заходят.
К достоинствам экскурсии и гида отнеесу сами локации,дополнительные локации,которые мы посетили благодаря гиду.
Автомобиль Нива с тёмными задними стёклами делает неудобным осмотр маршрута,сидящими на задних местах.
Для персональных экскурсиях за такие деньги эти "косячки" скажем так - расстраивают. Чаевые в размере 10% водителю за его "плюшки" для нас позволяют мне быть объективным.
Была подобная экскурсия несколько дешевле,но выбрали эту. Не могу избавиться от мысли,что напрасно.
В Цей поехали с другим оператором. Микроавтобус с атермальнми стеклами, 6 человек. Понравилась организация больше,чем данная экскурсия, а стоила в 4 раза дешевле.
Спутником пользуюсь не первый раз. В среднем всё,что посетил -на троечку.
За данную экскурсию ставлю 4 только за работу нашего конкретного гида-водителя - он старался как умел). Так бы поставил 3 максимум.

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I
Было все очень красиво! Хороший гид, хорошая машина. Столько всего видели и узнали!
Мне хотелось еще больше информации конечно же.

По организации - берите с собой перекусы и воду / чай в термосе
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