Это маршрут, где сочетаются история и природа.
Вы проедете по Мамисонскому ущелью, увидите древние селения и святилища, подниметесь в горы на канатке и проведёте день среди панорам, свежего воздуха и тишины. В поездке вас будут сопровождать любопытные рассказы и байки гида.
Вы проедете по Мамисонскому ущелью, увидите древние селения и святилища, подниметесь в горы на канатке и проведёте день среди панорам, свежего воздуха и тишины. В поездке вас будут сопровождать любопытные рассказы и байки гида.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Владикавказа
Памятник Уастырджи (15 мин)
Остановимся у одного из крупнейших конных монументов в мире, буквально выросшего из скалы.
Зарамагское водохранилище (15 мин)
Полюбуетесь озером, меняющим цвет от бирюзового до глубокого голубого.
Селение Тиб (15 мин)
Заедем в старинное осетинское село с минеральным источником.
Лисри (30 мин)
Прогуляемся по опустевшему селению с башнями, церковью 19 века и древним святилищем.
Курорт «Мамисон» (1 ч)
По желанию подниметесь на канатке и насладитесь видами с высоты до 2950 м.
Экотропа (1 ч)
Пройдёте по «Тропе желаний» и увидите арт-объекты.
Обед (1 ч)
Сделаем остановку в кафе, чтобы отведать осетинскую кухню.
16:00 — выезд обратно
18:00 — возвращение во Владикавказ
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе
- Дополнительно оплачиваются: канатная дорога и обед
- Стоимость канатки: взрослый — 1400 ₽, детский (6–13 лет) — 800 ₽. Цены могут меняться
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джиоева — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный и дипломированный гид по республике Северная Осетия — Алания и по Владикавказу. Живу во Владикавказе 20 лет. Провожу пешеходные экскурсии по городу, знакомлю путешественников с достопримечательностями и историей города, а также организую поездку по горным маршрутам. Работаю с командой увлечённых гидов!
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Мамисон: от древности к современности - из Владикавказа»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Посетить древние горные села, полюбоваться фантастическими пейзажами и попробовать осетинскую кухню
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
4 июн в 08:30
3200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 08:30
2 июн в 08:30
3600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
Скалы, ледник, святыни и символы Северной Осетии - за один день
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
3800 ₽ за человека