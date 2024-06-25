1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35002 800₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
75007 125₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
75007 125₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
31002 480₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина25 июня 2024Экскурсия обязана для посещения тем, кто впервые посетил Северную Осетию. Понятное дело, что любое мнение субъективно, но в данном случае
- ЕЕлена25 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку! Очень ненавязчивый, насыщенный интересный тур в сопровождении Роберта - спасибо за прекрасный день! Горная Осетия великолепна, люди очень доброжелательные, внимательные к гостям. Посетили все заявленные локации, поездка сопровождалась рассказом - наи очень понравилось!
- ААлина21 июня 2024Хорошая экскурсия, познавательная. Гид был Роберт - вел аккуратно, рассказывал о каждой локации. Экскурсия подходит и для немолодых людей - ко всем локациям максимально подвозят.
- ММаргарита21 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию. Хорошо составлен маршрут. Особая благодарность гиду Роберту. Он прекрасно знает историю края,любит его, помогает экскурсантам увидеть его красоты, с готовностью отвечает на любые вопросы. Спасибо!!!
- ММарина20 июня 2024Очень понравился рассказ экскурсовода Роберта и душевная атмосфера экскурсий
- ЕЕвгения20 июня 2024Очень впечатляющая экскурсия, много интересных и красивых мест! спасибо, безумно довольна!
- ААлина18 июня 2024Если Вас интересует не просто стандартное катание на машине по "попсовым" локациям, а именно активная, драйвовая экскурсия с интереснейшими рассказами,
- ООльга12 июня 2024Я долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивое. И выбрала именно то, что нужно! Жора показал нам
- ВВладимир4 июня 2024Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
- ССергей2 июня 20245 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От Олимпийского парка»
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