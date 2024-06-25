От Олимпийского парка – экскурсии во Владикавказе

Найдено 4 экскурсии в категории «От Олимпийского парка» во Владикавказе, цены от 2 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35002 800 за человека
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
57 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
75007 125 за человека
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
75007 125 за человека
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
7 часов
186 отзывов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
31002 480 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    25 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Экскурсия обязана для посещения тем, кто впервые посетил Северную Осетию. Понятное дело, что любое мнение субъективно, но в данном случае
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    организатор выработал оптимальное соотношение сложности маршрута, количества остановок и количества преподносимой информации. Всё прекрасно, огромное спасибо гиду Роберту за работу и неравнодушие к своей культуре. И отдельно хочу отметить музыкальный репертуар, который сопровождал нас всю поездку - самое лучшее и ненавязчивое решение для отражения местного колорита. Всё прошло прекрасно, могу сказать, что только ради этой экскурсии хотелось бы ещё раз вернуться в республику.

  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Спасибо за прекрасную поездку! Очень ненавязчивый, насыщенный интересный тур в сопровождении Роберта - спасибо за прекрасный день! Горная Осетия великолепна, люди очень доброжелательные, внимательные к гостям. Посетили все заявленные локации, поездка сопровождалась рассказом - наи очень понравилось!
  • А
    Алина
    21 июня 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Хорошая экскурсия, познавательная. Гид был Роберт - вел аккуратно, рассказывал о каждой локации. Экскурсия подходит и для немолодых людей - ко всем локациям максимально подвозят.
  • М
    Маргарита
    21 июня 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Спасибо большое за чудесную экскурсию. Хорошо составлен маршрут. Особая благодарность гиду Роберту. Он прекрасно знает историю края,любит его, помогает экскурсантам увидеть его красоты, с готовностью отвечает на любые вопросы. Спасибо!!!
  • М
    Марина
    20 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Очень понравился рассказ экскурсовода Роберта и душевная атмосфера экскурсий
  • Е
    Евгения
    20 июня 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Очень впечатляющая экскурсия, много интересных и красивых мест! спасибо, безумно довольна!
  • А
    Алина
    18 июня 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Если Вас интересует не просто стандартное катание на машине по "попсовым" локациям, а именно активная, драйвовая экскурсия с интереснейшими рассказами,
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    захватывающими видами, невероятными фотками - Вы точно поймали удачу за хвост! Экскурсия прошла "на высоте" (в прямом и переносном смысле)) Георгий - фотограф от Бога, контент в телефоне до сих пор не разобран) Готовясь к поездке, я, конечно же, посмотрела все инстаграмные места в Осетии, но даже здесь Георгий смог удивить и показать то, что я еще не встречала на просторах интернета. И даже дождик не смог испортить нам настроение) Рекомендую брать экскурсию в первые дни поездки, мощный заряд энергией гор и всплеск ярких эмоций гарантирован!

  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Я долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивое. И выбрала именно то, что нужно! Жора показал нам
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    самые потрясающие и крышесносные локации. Утро начиналось с мурашиков по коже, а дальше были только «вау». Очень Рада, что группа у нас была маленькая. Всего два человека. Внимания и фото всем хватило. Сожалею только, что красивых вещей не взяла для фото. Можно было на каждой локации быть разной 😅 Теперь надо вернуться чтобы быть везде красивой и разной 😍

    Я долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивоеЯ долго выбирала тур. Хотелось посмотреть как можно больше и самое красивое
  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
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    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От Олимпийского парка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  2. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
  3. Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
  4. Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "От Олимпийского парка" можно забронировать 4 экскурсии от 2 480 до 7 125 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 593 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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