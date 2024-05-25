Уастырджи – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уастырджи» во Владикавказе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: полная перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
    Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
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    правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
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    увидеть не только красивые природные места и арт-объекты, но и прикоснуться к истории и традициям осетинского народа. Хочу кратко отметить отдельные плюсы выбора поездки в Дигорию именно с гидом-водителем Луизой: чёткость подачи машины к месту вашего проживания и соблюдения всех временных рамок по программе поездки; чистая удобная машина и спокойное качественное вождение (чувствуется опыт!); интересный рассказ по ходу поездки (именно рассказ, а не утомительная сухая лекция с кучей фактов от лектора общества "Знание"), желание и умение прислушиваться к пожеланиям туриста (это касается и фото-остановок, и "санитарных" остановок, и времени/выбора места для обеда и ужина): вам рекомендуют, но не навязывают. Ещё хочу отметить личные качества гида-водителя, с которым вы проводите несколько часов в дороге: деликатность, интеллигентность, эрудированность - эта та вишенка на торте, которая делает эту поездку такой приятной. И Дигория - это то место, где можно оставить кусочек своего сердца!

  • Е
    Евгений
    1 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    В восторге от экскурсии! Луиза - отличный гид, приятная и общительная женщина. Было интересно и комфортно. Только притные впечатления после экскурсии. Советую от души!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Луиза потрясающий гид и очень душевный человек! Поездка с ней невероятно понравилась. Она раскрыла нам все основные красоты Алании за один день👍 Мы даже не ожидали, что нам так сильно понравится)) приедем ещё! 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Уастырджи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горная Дигория: полная перезагрузка
  2. Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
  3. В горную Дигорию из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Уастырджи" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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