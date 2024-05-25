1 чел.
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Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
- ААнна16 мая 2024Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
- ЕЕвгений1 мая 2024В восторге от экскурсии! Луиза - отличный гид, приятная и общительная женщина. Было интересно и комфортно. Только притные впечатления после экскурсии. Советую от души!
- ДДмитрий30 апреля 2024Луиза потрясающий гид и очень душевный человек! Поездка с ней невероятно понравилась. Она раскрыла нам все основные красоты Алании за один день👍 Мы даже не ожидали, что нам так сильно понравится)) приедем ещё! 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Уастырджи»
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