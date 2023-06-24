Индивидуальная экскурсия на Столовую гору в Ингушетии из Владикавказа
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Что вас ожидает:
- Военно-грузинская дорога
- Джейрахское ущелье
- Храм Мят-Сели
- Вершина Столовой горы (панорамные виды с вершины)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прекрасная Ингушетия – край, который необходимо посетить хотя бы единожды в своей жизни. Он наполнен уникальной энергетикой Кавказа и может по праву гордиться своими природными локациями – стремительными водопадами, непокорными реками, лазурными озерами и седыми вершинами, первая среди которых – величественная Мят-Лоам. Столовые горы в России также есть, но ингушская покоряет особенным колоритом!
Вы узнаете чем Мят-Лоам заслужила столь высокий почет и услышите историю и легенды Столовой горы.
Её покатые склоны и плоская вершина возвышаются над Владикавказом, отлично просматриваясь из каждой его точки. В свою очередь, вид со Столовой горы в сторону Владикавказа (Северная Осетия) также потрясает воображение, поскольку город простирается у её подошвы, как на ладони.
Священная гора ингушей располагается в границах Джейрахского района. Огромная скала видна не только из Владикавказа, но также отлично просматривается из Магаса – новоиспеченной столицы Ингушетии. Поэтому статус «город возле Столовой горы» поровну делят оба населенных пункта. Высота Столовой горы в Ингушетии находится на отметке 3 003 метров над уровнем моря. Столовая гора – одна из вершин Скалистого хребта.
Слушая истории вы полюбуетесь скалистыми горами, ухоженными селами на террасах и захватывающими панорамами.
Необычное святилище на горе.
Первой остановкой будет храм “Мят-Сели”. Святилище Мят-Сели – сакральное место поклонения божеству плодородия. Поклонники старинной ингушской религии совершают сюда настоящие паломничества.
Здесь вы узнаете, зачем и кому молились местные жители в храме. Также отсюда отчетливо просматривается потенциально активный стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа – Казбек.
После мы отправимся, непосредственно на вершину Мят-Лоам – великолепная обзорная площадка, откуда открываются потрясающие виды на Владикавказ, поросшее лесами Джейрахское ущелье и необъятные просторы Северной Осетии, с вершины виден Эльбрус – самая высокая гора в Европе.
На вершине Вам будет предложен чай из горных трав и небольшой пикник. После перекуса,мы отправимся смотреть на стадо яков, мирно пасущихся на горе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Горный чай с вкусняшками
- Место начала и завершения?
- Владикавказ. По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (наличие паспорта, свидетельства о рождении обязательно)!!!
- Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
- Экскурсию можно провести для большего количества гостей, для уточнения обратитесь к организатору
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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