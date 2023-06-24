Прекрасная Ингушетия – край, который необходимо посетить хотя бы единожды в своей жизни. Он наполнен уникальной энергетикой Кавказа и может по праву гордиться своими природными локациями – стремительными водопадами, непокорными реками, лазурными озерами и седыми вершинами, первая среди которых – величественная Мят-Лоам. Столовые горы в России также есть, но ингушская покоряет особенным колоритом!

Вы узнаете чем Мят-Лоам заслужила столь высокий почет и услышите историю и легенды Столовой горы.

Её покатые склоны и плоская вершина возвышаются над Владикавказом, отлично просматриваясь из каждой его точки. В свою очередь, вид со Столовой горы в сторону Владикавказа (Северная Осетия) также потрясает воображение, поскольку город простирается у её подошвы, как на ладони.

Священная гора ингушей располагается в границах Джейрахского района. Огромная скала видна не только из Владикавказа, но также отлично просматривается из Магаса – новоиспеченной столицы Ингушетии. Поэтому статус «город возле Столовой горы» поровну делят оба населенных пункта. Высота Столовой горы в Ингушетии находится на отметке 3 003 метров над уровнем моря. Столовая гора – одна из вершин Скалистого хребта.

Слушая истории вы полюбуетесь скалистыми горами, ухоженными селами на террасах и захватывающими панорамами.

Необычное святилище на горе.

Первой остановкой будет храм “Мят-Сели”. Святилище Мят-Сели – сакральное место поклонения божеству плодородия. Поклонники старинной ингушской религии совершают сюда настоящие паломничества.

Здесь вы узнаете, зачем и кому молились местные жители в храме. Также отсюда отчетливо просматривается потенциально активный стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа – Казбек.

После мы отправимся, непосредственно на вершину Мят-Лоам – великолепная обзорная площадка, откуда открываются потрясающие виды на Владикавказ, поросшее лесами Джейрахское ущелье и необъятные просторы Северной Осетии, с вершины виден Эльбрус – самая высокая гора в Европе.

На вершине Вам будет предложен чай из горных трав и небольшой пикник. После перекуса,мы отправимся смотреть на стадо яков, мирно пасущихся на горе.