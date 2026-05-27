Зовём вас жечь костры и смотреть на бесчисленные звёзды Северной Осетии. В высоком ночном небе над Тагаурским ущельем они особенно ярки.
Будем наслаждаться великолепием горных пейзажей, прозрачным воздухом, теплом живого пламени и душевными разговорами на любые темы.
Описание экскурсии
Красота горных пейзажей. Горы сами по себе обладают особой энергетикой. Их мощь, тишина и неповторимые виды дарят чувство умиротворения и единения с природой.
Небо, полное звёзд. Удалённость от городских огней и загрязнённого воздуха делает горные районы идеальным местом для наблюдения за звёздами. Ночное небо здесь становится невероятно чистым и позволяет увидеть даже самые тусклые созвездия.
Костёр, ароматный чай и душевные разговоры на самые разные темы.
Организационные детали
- Едем на Toyota Prado, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport, Range Rover или Toyota Sequoia
- Дорога к ущелью занимает 1 час
- Чай у костра входит в стоимость. Перекус при желании захватите с собой
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 436 туристов
Я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!
10 000 ₽ за человека