Об экскурсии

Путешествие в Осетию будет не полноценным, если не посетить самое западное ущелье — Дигорское. Продолжительная дорога от Владикавказа с лихвой компенсируется красивыми пейзажами и величественными строениями.

Каньон Ахсинта и Замок-Фрегат

Нам предстоит проехать значительную часть равнинной местности, чтобы оказаться в горах. Вскоре перед нами предстанет удивительный памятник природы, самый глубокий каньон республики — каньон Ахсинта.

Далее нам предоставится возможность изучить быт и средневековую жизнь горцев с помощью дома-музея в селении Задалеск. Собрав силы и волю в кулак, нам нужно будет пройти 2 км. с набором высоты 200-300 м. к селению Ханаз, где находится удивительный памятник горской архитектуры — Замок-Фрегат.

Обед

Увы, в Дигорском ущелье нет заведений с хорошей едой, так что нам придется отобедать купленной заранее едой (можно купить, по дороге в горы, или перед выездом из Владикавказа). И остановку для трапезы мы сделаем в селении Мацута, (там есть беседка возле дороги, либо можно расстелить на траве скатерть в любом живописном месте), которое порадует нас памятниками ВОВ и арт-объектом «Стрелы нарта Сослана»

Город Галиат

Затем мы увидим развалены бельгийской горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал, после чего увидим другой арт-объект «Осетинская скрипка». Полюбуемся красивыми видами из вершины селения Камунта, откуда будет видна финальная точка нашего путешествия — древний город Галиат. Его называют Кавказским Мачу-Пикчу, так как находится на склоне горы, и дома расположены близко друг к другу (крыша одного дома может являться двором другого)