Путешествие в удивительную Дигорию

Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и...

Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники – такой предстанет перед вами горная Дигория.

Эта часть Северной Осетии имеет богатую историю и удивительную природу.

Отправляйтесь вместе со мной в Путешествие в удивительную Дигорию.
Путешествие в удивительную Дигорию
Путешествие в удивительную Дигорию
Путешествие в удивительную Дигорию
Путешествие в удивительную Дигорию
Путешествие в удивительную Дигорию
Путешествие в удивительную Дигорию

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Ахсинта
  • Музей Задалески Нана
  • Замок-Фрегат
  • Арт-объект «Стрелы нарта Сослана»
  • Развалины обогатительной фабрики
  • Арт-объект «Осетинская скрипка»
  • Панорамная площадка
  • Древний город — Галиат

Об экскурсии

Путешествие в Осетию будет не полноценным, если не посетить самое западное ущелье — Дигорское. Продолжительная дорога от Владикавказа с лихвой компенсируется красивыми пейзажами и величественными строениями.

Каньон Ахсинта и Замок-Фрегат

Нам предстоит проехать значительную часть равнинной местности, чтобы оказаться в горах. Вскоре перед нами предстанет удивительный памятник природы, самый глубокий каньон республики — каньон Ахсинта.
Далее нам предоставится возможность изучить быт и средневековую жизнь горцев с помощью дома-музея в селении Задалеск. Собрав силы и волю в кулак, нам нужно будет пройти 2 км. с набором высоты 200-300 м. к селению Ханаз, где находится удивительный памятник горской архитектуры — Замок-Фрегат.

Обед

Увы, в Дигорском ущелье нет заведений с хорошей едой, так что нам придется отобедать купленной заранее едой (можно купить, по дороге в горы, или перед выездом из Владикавказа). И остановку для трапезы мы сделаем в селении Мацута, (там есть беседка возле дороги, либо можно расстелить на траве скатерть в любом живописном месте), которое порадует нас памятниками ВОВ и арт-объектом «Стрелы нарта Сослана»

Город Галиат

Затем мы увидим развалены бельгийской горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал, после чего увидим другой арт-объект «Осетинская скрипка». Полюбуемся красивыми видами из вершины селения Камунта, откуда будет видна финальная точка нашего путешествия — древний город Галиат. Его называют Кавказским Мачу-Пикчу, так как находится на склоне горы, и дома расположены близко друг к другу (крыша одного дома может являться двором другого)

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
За всю группу без транспорта
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Красивая природа и архитектура
  • Посещение музея в Задалеске
  • Возможность смотреть в бинокль гида
  • Чай в термосе
Что не входит
  • Транспорт (надеюсь, у вас будет свой, если нет, воспользуемся услугами моих проверенных партнеров-водителей — от 10000 рублей)
  • Обед — 400-900 рублей с человека
Место начала и завершения
Угол Доватора и З. Космодемьянской (Сеть KFC)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Николай К.
Николай К.
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