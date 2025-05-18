«Увидеть Париж и умереть», — так обычно говорят. Безусловно, Париж прекрасен, но посмотреть на рассвет или закат в горах — это нечто иное. И не менее вдохновляющее.
Представьте: солнце восходит на горизонте, раскидывая лучи на города и сёла, которые кажутся крошечными с высоты птичьего полёта. Или оранжевый закат, которому посвятили сотни песен. Всё ещё хочется умереть? Нет! Хочется жить и созерцать!
Время начала: 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
До нашего сказочного места ведёт не менее сказочная дорога. По пути вы полюбуетесь могучими деревьями и, может быть, встретите диких животных — лисиц, зайцев, белок. А гид расскажет об истории осетинского народа, традициях, мифологии и легендах.
Смотровая площадка расположена на одном из горных перевалов. С неё видно большинство населённых пунктов Северной Осетии, несколько сёл Ингушетии, а также Большой Кавказский хребет. Вы насладитесь восходом или закатом, а мы организуем для вас пикник с ароматным чаем и сладостями.
Тишина. Пение птиц и шорохи животных. Это то, что будет нас окружать. Вы услышите себя, своё сердце. Вам откроются потаённые мысли и желания. Вы станете честными перед собой. И вернётесь заряженными на новые свершения!
Организационные детали
- Время выезда корректируется под календарь восхода/захода солнца. Экскурсия не проводится в период обильных снегопадов и дождей
- В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Lada Niva. Для большего комфорта можем поехать на джипах Nissan Pathfinder, Honda Acura, Mersedes ML (или других аналогичного класса). Стоимость уточняйте в переписке
- В случае если основная локация (1860 м) недоступна, рассвет встретим на лавочке счастья (2560 м) без изменения стоимости
- Программа подойдёт детям с 7 лет, которые выдерживают поездки по грунтовым и серпантинным дорогам
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов во Владикавказе
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, и я представляю команду гидов в прекрасной Осетии. Мы всегда стремимся сделать каждую экскурсию уникальной и запоминающейся, поэтому готовы учитывать ваши предпочтения и интересы. Наша цель — не только показать вам красоту Осетии, но и сделать так, чтобы вы почувствовали её дух и атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Бондарева
18 мая 2025
Большое спасибо за этот день!!
Локация восторг! Ну а рассвет….
Слов нет, потрясающе!
До скорой встречи! Обязательно вернёмся!!!
В
Вероника
17 мая 2025
От всей души хочу поблагодарить Сергея за незабываемую поездку. Было конечно же немного тяжело встават в такую рань, но оно того стоило, даже снег в мае месяце увидели
Ещё раз большое спасибо!!!!!!!!!!!
М
Мария
30 апр 2025
Сергей, огромное спасибо за
экскурсию "Встретить рассвет в горах Осетии"!
Я очень волновалась из-за поездки на машине по горным дорогам, но Сергей мастерски управлял автомобилем, уверенно и спокойно преодолевая все сложности
Входит в следующие категории Владикавказа
