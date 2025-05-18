«Увидеть Париж и умереть», — так обычно говорят. Безусловно, Париж прекрасен, но посмотреть на рассвет или закат в горах — это нечто иное. И не менее вдохновляющее. Представьте: солнце восходит на горизонте, раскидывая лучи на города и сёла, которые кажутся крошечными с высоты птичьего полёта. Или оранжевый закат, которому посвятили сотни песен. Всё ещё хочется умереть? Нет! Хочется жить и созерцать!

Описание экскурсии

До нашего сказочного места ведёт не менее сказочная дорога. По пути вы полюбуетесь могучими деревьями и, может быть, встретите диких животных — лисиц, зайцев, белок. А гид расскажет об истории осетинского народа, традициях, мифологии и легендах.

Смотровая площадка расположена на одном из горных перевалов. С неё видно большинство населённых пунктов Северной Осетии, несколько сёл Ингушетии, а также Большой Кавказский хребет. Вы насладитесь восходом или закатом, а мы организуем для вас пикник с ароматным чаем и сладостями.

Тишина. Пение птиц и шорохи животных. Это то, что будет нас окружать. Вы услышите себя, своё сердце. Вам откроются потаённые мысли и желания. Вы станете честными перед собой. И вернётесь заряженными на новые свершения!

Организационные детали