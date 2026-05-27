Величественные горы, старинные сёла, руины башен и современные арт-объекты — всё это вы увидите на экскурсии.
Вы полюбуетесь невероятными видами Дигорского ущелья, побываете в Галиате и Мацуте, заглянете в музей Задалески Нана.
А ещё узнаете, зачем людей скидывали с моста, что за женщина спасла осетинский народ, кто такой нарт Сослан — и многое другое!
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта — самое узкое место Дигорского ущелья. В Средневековье сюда сбрасывали приговорённых к смерти.
Дом-музей Задалески Нана, посвящённый святой женщине, которая в 14 веке спасла осетинский народ.
Мацута — селение, в котором развит культ нарта Сослана. Здесь расположен его склеп и интересный арт-объект в виде стрел.
Смотровая площадка в селе Камунта. С высоты 2000 м над уровнем моря вам откроются захватывающие панорамы Дигорского ущелья.
Галиат — древнее селение с развалинами башен и галуанов, в котором сейчас никто не живёт, но уже в 10 веке был водопровод.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Crafter или Hyundai H-1 в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гизельском круге
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 362 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.
Входит в следующие категории Владикавказа
