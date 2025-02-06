Аланский вечер — это настоящее путешествие в мир древних традиций осетин. Это зажигательные национальные танцы, народная музыка. И конечно, блюда кавказской кухни! Вы увидите старинные обряды, полюбуетесь актёрами в потрясающих национальных костюмах, попробуете осетинские пироги (и не только) и окунётесь в мир аланской культуры.

Описание билета

Традиции и гастрономия

Вы узнаете, что такое кувд — великий молитвенный пир, очень важный для всех осетин. Погрузитесь в историю и сами попробуете традиционные осетинские блюда. Вот что будет у вас на столе: суп лывжа, салаты и соленья, арака и осетинское пиво и многое другое. И конечно, осетинские пироги — картофчин, уалибах, цахараджин!

Музыка и танцы

После ужина вы откроете для себя сердце и душу Осетии через рассказы, молитвенные тосты, прозу и поэмы. Будут и танцы — вы увидите кавказскую лезгинку и традиционный массовый аланский танец симд. А ещё послушаете национальную музыку: музыканты сыграют вам на традиционных инструментах.

А что ещё?

В финале вечера вас ждёт увлекательный мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов — вы не только понаблюдаете за процессом, но и попробуете сделать национальное блюдо своими руками. А затем — весёлая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Организационные детали