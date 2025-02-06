Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу

Послушать музыку, увидеть танцы и попробовать национальные блюда
Аланский вечер — это настоящее путешествие в мир древних традиций осетин. Это зажигательные национальные танцы, народная музыка.

И конечно, блюда кавказской кухни! Вы увидите старинные обряды, полюбуетесь актёрами в потрясающих национальных костюмах, попробуете осетинские пироги (и не только) и окунётесь в мир аланской культуры.
5
1 отзыв
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Традиции, вкусы и танцы Осетии: этническое шоу
Ближайшие даты:
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фев20
фев
Время начала: 18:00

Описание билета

Традиции и гастрономия

Вы узнаете, что такое кувд — великий молитвенный пир, очень важный для всех осетин. Погрузитесь в историю и сами попробуете традиционные осетинские блюда. Вот что будет у вас на столе: суп лывжа, салаты и соленья, арака и осетинское пиво и многое другое. И конечно, осетинские пироги — картофчин, уалибах, цахараджин!

Музыка и танцы

После ужина вы откроете для себя сердце и душу Осетии через рассказы, молитвенные тосты, прозу и поэмы. Будут и танцы — вы увидите кавказскую лезгинку и традиционный массовый аланский танец симд. А ещё послушаете национальную музыку: музыканты сыграют вам на традиционных инструментах.

А что ещё?

В финале вечера вас ждёт увлекательный мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов — вы не только понаблюдаете за процессом, но и попробуете сделать национальное блюдо своими руками. А затем — весёлая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это этническое шоу с ужином, программа не предполагает экскурсионной составляющей
  • В стоимость включён ужин, шоу-программа, мастер-класс
  • До места проведения программы вы добираетесь самостоятельно

ежедневно в 18:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Дети 5-12 лет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Татьяна
6 фев 2025
Несколько измененная программа была неожиданной, но впечатляющей.

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